Avís urgent de Trànsit en aquesta carretera

Les primeres hores del dia han arribat amb una imatge tan blanca com desconcertant en alguns punts de la xarxa viària d'alta muntanya. De fet, per a molts conductors que tenien previst desplaçar-se cap al Pirineu, la neu es va convertir de la nit al matí en un factor determinant per al seu viatge. Tot i que l'estació hivernal ja deixava entreveure una possible presència de precipitacions sòlides, l'avís que va llançar Trànsit aquest matí ha servit per confirmar de manera oficial la situació: a la C-28, concretament al Port de la Bonaigua, es manté l'obligació de portar cadenes o pneumàtics d'hivern.

Per a aquells que no estiguin familiaritzats amb la zona, el Port de la Bonaigua se situa en un entorn d'alta muntanya, on les nevades, les baixes temperatures i el vent ratxat no són esdeveniments excepcionals durant els mesos freds. La combinació de neu a la calçada i gel és un repte afegit per a la conducció, ja que redueix l'adherència dels vehicles i augmenta la distància de frenada. En conseqüència, les autoritats competents solen activar protocols específics de seguretat, com l'exigència de cadenes o pneumàtics apropiats per a l'hivern.

| ACN

Encara que aquesta imposició pot resultar molesta per a alguns conductors, la veritat és que les cadenes i els pneumàtics d'hivern compleixen una funció essencial: milloren la tracció, redueixen el risc de lliscament i, en última instància, eviten accidents en condicions adverses. Les cadenes, d'una banda, es col·loquen sobre els pneumàtics convencionals per proporcionar un agafament addicional a la roda, incrustant-se a la neu o el gel i evitant que es formi la temuda capa relliscosa entre el cautxú i la superfície. No obstant això, requereixen un muntatge adequat i és important instal·lar-les abans d'endinsar-se a la zona més crítica, on aturar el vehicle es torna més complicat.

Per a què serveixen?

D'altra banda, hi ha els pneumàtics d'hivern, dissenyats amb un compost de goma que manté la seva flexibilitat a baixes temperatures i amb un dibuix més profund a la banda de rodament. Gràcies a aquestes particularitats, els pneumàtics d'hivern milloren considerablement l'adherència tant en ferms nevats com en superfícies fredes i humides, sense necessitat de recórrer a altres accessoris. El seu principal inconvenient resideix en la inversió que suposa adquirir-los, així com en el canvi periòdic quan s'inicia l'època càlida.

| Canva

Així i tot, per als residents en zones de muntanya o per a aquells que viatgen amb freqüència a entorns nevats, resulten una opció molt recomanable. Al cas del Port de la Bonaigua, les autoritats han reforçat la vigilància per assegurar-se que cap vehicle circuli sense l'equipament exigit. El risc de no acatar la norma no només recau sobre el propi conductor, sinó que també pot repercutir en la resta d'usuaris de la via, ja que un turisme o un camió que llisqui pot provocar accidents en cadena o bloquejar el pas.

Per això, la previsió és que agents de seguretat i equips de manteniment romanguin alerta i, si fos necessari, procedeixin a tallar temporalment l'accés dels vehicles que no compleixin els requisits. L'anunci de Trànsit no especifica la durada exacta de la mesura, però s'entén que mentre les condicions meteorològiques no millorin i el paviment continuï amb risc de glaçades o nevades, es mantindrà el requeriment.

En conseqüència, els viatgers que planegin travessar el Port de la Bonaigua en els pròxims dies haurien de preparar-se amb antelació. Revisar la previsió meteorològica, portar l'equipament apropiat i planificar la ruta amb temps es converteixen en passos bàsics per evitar contratemps i col·lapses en una de les zones més concorregudes dels Pirineus catalans durant l'hivern.