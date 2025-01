Aviso urgente de Trànsit en esta carretera

Las primeras horas del día llegaron con una imagen tan blanca como desconcertante en algunos puntos de la red viaria de alta montaña. De hecho, para muchos conductores que tenían previsto desplazarse hacia el Pirineo, la nieve se convirtió de la noche a la mañana en un factor determinante para su viaje. Pese a que la estación invernal ya dejaba entrever una posible presencia de precipitaciones sólidas, el aviso que lanzó Trànsit esta mañana ha servido para confirmar de manera oficial la situación: en la C-28, concretamente en el Port de la Bonaigua, se mantiene la obligación de llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Para quienes no estén familiarizados con la zona, el Port de la Bonaigua se sitúa en un entorno de alta montaña, donde las nevadas, las bajas temperaturas y el viento racheado no son eventos excepcionales durante los meses fríos. La combinación de nieve en la calzada y hielo es un reto añadido para la conducción, pues reduce la adherencia de los vehículos y aumenta la distancia de frenado. En consecuencia, las autoridades competentes suelen activar protocolos específicos de seguridad, como la exigencia de cadenas o neumáticos apropiados para el invierno.

Aunque esta imposición puede resultar molesta para algunos conductores, lo cierto es que las cadenas y los neumáticos de invierno cumplen una función esencial: mejoran la tracción, reducen el riesgo de deslizamiento y, en última instancia, evitan accidentes en condiciones adversas. Las cadenas, por un lado, se colocan sobre los neumáticos convencionales para proporcionar un agarre adicional a la rueda, incrustándose en la nieve o el hielo y evitando que se forme la temida capa resbaladiza entre el caucho y la superficie. Sin embargo, requieren un montaje adecuado y es importante instalarlas antes de adentrarse en la zona más crítica, donde detener el vehículo se torna más complicado.

¿Para qué sirven?

Por otro lado, están los neumáticos de invierno, diseñados con un compuesto de goma que mantiene su flexibilidad a bajas temperaturas y con un dibujo más profundo en la banda de rodadura. Gracias a estas particularidades, los neumáticos de invierno mejoran considerablemente la adherencia tanto en firmes nevados como en superficies frías y húmedas, sin necesidad de recurrir a otros accesorios. Su principal inconveniente reside en la inversión que supone adquirirlos, así como en el cambio periódico cuando se inicia la época cálida.

Aun así, para los residentes en zonas de montaña o para quienes viajan con frecuencia a entornos nevados, resultan una opción muy recomendable. En el caso del Port de la Bonaigua, las autoridades han reforzado la vigilancia para cerciorarse de que ningún vehículo circule sin el equipamiento exigido. El riesgo de no acatar la norma no solo recae sobre el propio conductor, sino que también puede repercutir en el resto de usuarios de la vía, ya que un turismo o un camión que patine puede provocar accidentes en cadena o bloquear el paso.

Por ello, la previsión es que agentes de seguridad y equipos de mantenimiento permanezcan alerta y, si fuese necesario, procedan a cortar temporalmente el acceso de los vehículos que no cumplan los requisitos. El anuncio de Trànsit no especifica la duración exacta de la medida, pero se entiende que mientras las condiciones meteorológicas no mejoren y el pavimento continúe con riesgo de heladas o nevadas, se mantendrá el requerimiento.

En consecuencia, los viajeros que planeen atravesar el Port de la Bonaigua en los próximos días deberían prepararse con antelación. Revisar la previsión meteorológica, llevar el equipamiento apropiado y planificar la ruta con tiempo se convierten en pasos básicos para evitar percances y colapsos en una de las zonas más concurridas de los Pirineos catalanes durante el invierno.