Oficial Meteocat: Gir de 180 graus en el temps a partir de dimarts

per Pol Nadal

Encara que el cap de setmana ha transcorregut amb un ambient relativament estable en moltes zones de Catalunya, un canvi brusc de condicions està a punt d'irrompre en el mapa meteorològic. Els primers indicis ja es deixen veure a l'horitzó, però els experts del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunten que serà durant el dimarts quan es produirà la transformació més notòria.

Aquest “gir de 180 graus” no només portarà pluja a bona part del territori, sinó que anirà acompanyat de fluctuacions sensibles en les temperatures. Segons es pot veure en la imatge de la captura de Twitter, els canvis es començaran a notar a partir del segon dia de la setmana.

| Ethan Wu, Pexels, matsilvan, Getty Images, XCatalunya

Per a aquells que segueixen de prop el pronòstic, tot sembla indicar que la nova setmana començarà amb un ascens puntual de les temperatures, especialment el dilluns. No obstant això, segons les previsions, aquest increment tèrmic serà efímer: segons es consolidi el pas del front anunciat per dimarts, els termòmetres tornaran a descendir de forma apreciable.

Aquest contrast podria sentir-se amb intensitat en zones de muntanya, on és més probable que l'entrada d'aire fred sigui més perceptible i doni lloc a nevades en cotes moderades o altes, depenent de la humitat disponible.

La nuvolositat també jugarà un paper protagonista en aquest episodi, ja que els núvols aniran guanyant terreny ja des de la nit de diumenge. No serà fins al dimarts, però, quan s'espera que les precipitacions s'intensifiquin, especialment en el quadrant nord-occidental, una àrea que abasta comarques pirinenques i prepirinenques.

Afectacions en diverses zones del país

Tal com puntualitza el Meteocat, les pluges no es concentraran exclusivament al Pirineu, encara que sí que és allà on podrien ser més freqüents. A la resta del territori, els ruixats podrien presentar-se de forma més aïllada, amb un caràcter intermitent i localment moderat.

| ACN

Aquest episodi d'inestabilitat s'interpreta com a part de la dinàmica tardorenca/hivernal (depenent de la zona) pròpia de l'època, quan la successió de fronts atlàntics i la interacció amb masses d'aire més fredes sol provocar canvis bruscos en l'atmosfera. En aquest sentit, el Meteocat ha volgut insistir en la necessitat de mantenir-se informat durant els pròxims dies, ja que els models poden ajustar la intensitat i la durada de les precipitacions a mesura que s'acosta la data assenyalada.

No només pluja, també vent

A més de la pluja, és important destacar el factor vent. En alguns valls i àrees costaneres, l'entrada d'aire més fresc podria canalitzar-se amb certa intensitat, especialment en punts del litoral i prelitoral.

D'altra banda, aquest canvi de temps podria suposar un respir per a les reserves hídriques en àrees on la sequera mantenia un caràcter preocupant. Encara que és aviat per saber quanta aigua s'acumularà finalment, tot apunta que, almenys a la part nord i oest de Catalunya, les pluges contribuiran a la recuperació moderada d'embassaments i aqüífers.