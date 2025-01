Avís del Meteocat a la població: El dia que arriben fortes pluges

per Sergi Guillén

La setmana avança amb una perspectiva meteorològica marcada per l'arribada de diversos fronts i un canvi notable en les capes altes de l'atmosfera. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, una entrada d'aire fred procedent de l'oest podria desencadenar pluges d'intensitat moderada a forta.

En diverses zones del territori, especialment a partir de dijous. Aquest escenari d'inestabilitat atmosfèrica respon, en gran mesura, a la interacció de baixes pressions sobre la Península Ibèrica, que tendeixen a reforçar-se quan coincideixen amb aire més fred en altura.

L'inici d'aquestes precipitacions

D'acord amb els últims mapes de predicció, dimarts s'iniciarà amb un augment progressiu de la nuvolositat. Sobretot en àrees del Pirineu i Prepirineu, on podrien registrar-se plugims puntuals. Tot i així, la major part del territori català es mantindrà amb un temps relativament estable, amb alternança de clars i núvols baixos.

| Getty Images Signature, Vizerskaya

Ja dimecres, la situació comença a complicar-se de forma paulatina: l'arribada del nou front ocasionarà precipitacions en punts del litoral i prelitoral, encara que en principi no seran especialment intenses. No obstant això, és el preludi de la jornada més rellevant: dijous.

Durant dijous, els models indiquen que la humitat provinent del Mediterrani es combinarà amb l'aportació d'aire fred en altura. Aquesta conjunció afavorirà la formació de núvols més desenvolupats i donarà lloc a pluges més extenses que podrien assolir intensitat moderada en àrees del nord-est i el centre de Catalunya. Localment, no es descarten episodis de xàfecs intensos, cosa que implica la possibilitat d'acumulacions d'aigua en curts períodes de temps.

Una baixada en els termòmetres

Aquest escenari hivernal, a més de propiciar les pluges, provocarà un descens de les temperatures, sobretot en zones de muntanya. En cotes altes del Pirineu, la neu podria tornar a fer acte de presència, encara que amb acumulacions limitades. No obstant això, és aconsellable que aquells que circulin per carreteres d'alta muntanya consultin l'estat dels passos i equipin els vehicles amb cadenes o pneumàtics adequats per a possibles nevades.

A la façana costanera, dijous també es notarà el canvi de temps. L'increment de la humitat, unit al contrast amb l'aire fred, pot generar ratxes de vent considerables, afectant sobretot zones properes al litoral sud i central. Encara que no s'esperen episodis de temporal marítim significatiu, l'agitació del mar podria ser moderada, per la qual cosa es recomana precaució a pescadors i embarcacions de recreació.

El Meteocat subratlla que el nivell d'inestabilitat pot variar en funció de la trajectòria i la intensitat final del front. Per això, les autoritats aconsellen seguir els comunicats oficials i mantenir un ull a les xarxes de l'agència meteorològica, així com en aplicacions mòbils d'alerta. La preparació prèvia davant les pluges —des de revisar els desguassos en habitatges fins a assegurar els elements d'exterior— pot ajudar a evitar diversos incidents quan creix l'aigua.