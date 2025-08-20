Audiències: Johan Cruyff dona una gran alegria a TV3

La nit tenia trampa i memòria, i TV3 va jugar la carta perfecta en ple agost. Va tornar Johan Cruyff, no a la gespa, sinó a aquella franja que defineix prestigi i conversa. A “Nits sense ficció” va tornar un títol que ja havia funcionat amb una lectura clara del moment: futbol, record i narrativa moderna. El compte de “Sense ficció” havia escalfat el terreny amb avanços i horaris, mentre 3Cat programava la reposició dins la seva graella d’agost.
Una reposició estratègica que aixeca el prime time de TV3
La reposició de “El fitxatge” va assegurar el lideratge de la franja de màxima audiència a Catalunya durant el dimarts 19 d’agost. El documental va reunir 174.000 espectadors i va signar un 13% de quota, convertint-se a més en el tercer contingut d’entreteniment més vist del dia. Per davant van quedar “Downton Abbey” a la sobretaula de TV3, amb 216.000 i 17,8%, i “La Ruleta de la Suerte”, amb 206.000 seguidors. L’impuls de l’arxiu amb motor futbolístic va tornar a evidenciar una pauta clàssica del mercat català.
Quan la pilota apareix en obert, l’interès recupera tracció fins i tot en setmanes de consum televisiu minvant. La marca Cruyff, a més, afegeix prestigi històric i una promesa de relat que es tradueix en fidelitat. Els informatius van tornar a posar el llistó inabastable per a la resta d’ofertes. TN Vespre va liderar el dia amb 404.000 espectadors i 27,8%, seguit per TN Migdia amb 322.000 i 26,7%.
A la franja prèvia, “Atrapa’m si pots —edició estiu—” de Llucià Ferrer es va imposar amb 173.000, per sobre de “Pasapalabra” amb 168.000. TV3 va ser la cadena més vista del dia, amb Antena 3 com a segona opció a 3,5 punts de distància. L’equilibri del dimarts va deixar una foto nítida: el segell informatiu de la casa, l’eficàcia de l’entreteniment prescriptiu i un horari de màxima audiència que va respondre amb memòria blaugrana.
Per què Cruyff torna a funcionar
“El fitxatge” no és un simple repàs hagiogràfic, sinó una docu-sèrie amb firma periodística i múscul de producció. La idea original és de Lluís Canut, amb 3Cat al capdavant i la col·laboració de Justin Webster Production. A més, també compta amb la participació de Prime Video, un encaix que dona empaquetament internacional al relat. Canut ha explicat a la presentació que “Cruyff era símbol de modernitat” i que aquell fitxatge va condensar un gest d’època.
A més, va subratllar que fitxar pel Barça va ser “un acte de rebel·lia d’un geni”. Justament aquí rau l’elasticitat del documental per reenganxar audiències anys després. La peça explora intrigues polítiques, friccions entre clubs i context històric, elements que sostenen la reemissió com un producte d’actualitat permanent. En paral·lel, l’estiu de TV3 ha trobat en les sèries britàniques una columna fiable de consum.
“Downton Abbey” s’ha convertit en aquell títol refugi capaç de guanyar sobretaules i arrossegar conversa, un suport perfecte per a dies de menor demanda general. El tàndem d’entreteniment amable i memòria esportiva ha resultat, una altra vegada, una aposta guanyadora. La lectura és doble i favorable per a la pública catalana. L’arxiu ben empaquetat segueix rendint quan aporta descobriment i context, i “Nits sense ficció” conserva la identitat que espera la seva audiència fidel.