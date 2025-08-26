Avís urgent de Protecció Civil per l’activació del Pla Inuncat

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un pronòstic detallat que justifica l'activació del Pla Inuncat en fase d'alerta. Un embolcallament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera desestabilitzarà la massa d'aire. Això afavorirà la formació de núvols de gran desenvolupament vertical.
Aquestes estructures nuvoloses són les responsables dels fenòmens meteorològics adversos que s'esperen a partir d'aquest mateix dimecres. La previsió indica que les precipitacions no seran contínues, sinó que es presentaran en forma de ruixats d'intensitat torrencial.
El nord-oest de Catalunya, primer objectiu de les pluges
El primer acte d'aquest episodi d'inestabilitat començarà demà dimecres, 27 d'agost, afectant principalment la meitat nord-occidental del país. S'espera que les primeres precipitacions significatives facin acte de presència a partir de les dues de la tarda.
Les comarques del Pirineu i Prepirineu de Lleida, juntament amb les de Ponent, seran les més exposades a aquests aiguats. Els models meteorològics assenyalen que els ruixats podrien superar amb facilitat el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només trenta minuts. Aquesta intensitat tan elevada suposa un risc considerable d'inundacions locals i crescudes sobtades en rieres i torrents.
El temporal es desplaça cap al nord-est amb força renovada
Per a la jornada de dijous 28 d'agost, el focus de la inestabilitat es traslladarà de manera clara cap a la meitat nord-est de Catalunya. El pronòstic anticipa que les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva rebran la pitjor part. L'episodi podria iniciar-se a primera hora del matí i estendre's fins a aproximadament les vuit del vespre, amb màxima intensitat prevista entre les vuit i les sis.
Novament, es manté la probabilitat de ruixats torrencials que podrien deixar registres superiors als 20 l/m² en mitja hora, complicant la mobilitat en àrees densament poblades.
Més enllà de la pluja: tempestes, calamarsa i vent
És fonamental comprendre que aquests ruixats no arribaran sols, ja que aniran acompanyats d'altres fenòmens meteorològics adversos. Les previsions del Meteocat apunten que les precipitacions aniran sovint acompanyades de tempesta, amb abundant aparell elèctric.
A més, existeix un risc notable que les tempestes puguin deixar calamarsa o fins i tot pedra en algunes localitats, cosa que podria ocasionar danys en vehicles i conreus. Les fortes ratxes de vent associades als fronts de ratxa de les tempestes també representaran un perill afegit que hem de considerar seriosament.
Davant d'aquest panorama complex, Protecció Civil de la Generalitat ha decidit activar el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya. La prudència ha de ser la principal recomanació per a la ciutadania durant les pròximes quaranta-vuit hores.
S'aconsella evitar els desplaçaments per carretera en la mesura del possible i, sobretot, no estacionar vehicles en rieres o punts subterranis inundables. Resulta vital no intentar travessar mai rius o torrents que baixin amb un cabal d'aigua elevat.
És preferible circular per les rutes principals i autopistes, moderant sempre la velocitat i mantenint les distàncies de seguretat. A qui es trobi en zones de muntanya, se'ls insta a buscar punts elevats i allunyats dels llits d'aigua.