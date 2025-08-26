48 hores de pluja intensa a Catalunya: Es mourà d'un extrem a l'altre del país

L'ambient estiuenc que ha dominat el territori català durant els últims dies té les hores comptades per al seu final. L'estabilitat atmosfèrica donarà pas a una notable inestabilització que transformarà radicalment el panorama meteorològic a tota la regió.
Un episodi de temps advers s'aproxima, portant amb ell fenòmens que requeriran la màxima atenció de la ciutadania. L'atmosfera es prepara per a un canvi de guió significatiu que deixarà enrere la calor per donar la benvinguda a l'aigua.
Un canvi radical activarà els avisos meteorològics
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís per situació de perill a partir d'aquest dimecres a la tarda. El fenomen principal serà la intensitat de pluja, que es manifestarà en forma de ruixats localment molt forts i de curta durada.
Concretament, s'ha activat una alerta davant la possibilitat de registrar precipitacions que superin els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquesta quantitat d'aigua pot provocar complicacions importants en un curt període, especialment en zones urbanes amb drenatges insuficients. El grau de perill màxim s'ha establert en 3 sobre 6, corresponent al color taronja, un nivell que exigeix precaució.
El recorregut de les tempestes: Una travessia de ponent a llevant
L'episodi d'inestabilitat començarà a gestar-se durant les primeres hores de la tarda de dimecres a l'interior del territori. Les primeres tempestes es desenvoluparan a les comarques de Ponent, avançant progressivament cap a l'est a mesura que avanci la jornada.
L'evolució prevista pels models meteorològics indica que els ruixats guanyaran organització i intensitat en el seu desplaçament cap a la costa. D'aquesta manera, les zones del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona seran les més afectades durant la tarda i nit de dimecres.
Per dijous, la situació meteorològica presentarà variacions, tot i que el risc de pluges intenses continuarà present a bona part de Catalunya. El focus de més perill se centrarà a l'extrem nord-est, afectant especialment les comarques de Girona durant el matí.
Simultàniament, la inestabilitat també s'estendrà pel sud, amb ruixats forts que podrien descarregar a diverses comarques de Barcelona. L'avís es mantindrà actiu fins a les vuit del vespre de dijous, completant així 48 hores de temps molt complicat.
Més enllà de la pluja: Vent i aparell elèctric
Aquests ruixats no arribaran sols, ja que s'espera que vagin acompanyats d'altres fenòmens meteorològics adversos associats a les tempestes. Les previsions del Meteocat indiquen que les precipitacions poden anar acompanyades de ratxes fortes de vent, un factor que incrementa el risc d'incidències.
A més, s'anticipa la presència d'un notable aparell elèctric, per la qual cosa es desaconsellen les activitats a l'aire lliure a les zones afectades. La combinació d'aquests elements conforma un còctel meteorològic que s'ha de prendre amb molta seriositat per part de tota la població.
Impacte i recomanacions davant un episodi advers
La intensitat prevista de les pluges podria causar crescudes sobtades de rieres, torrents i barrancs, així com inundacions locals en zones baixes. La mobilitat també podria veure's afectada, amb possibles complicacions en carreteres secundàries i en àrees urbanes per la formació de grans basses d'aigua.
Davant aquest pronòstic, es recomana als ciutadans mantenir-se informats a través dels canals oficials i prendre mesures preventives. És aconsellable netejar els embornals i desaigües de patis i terrasses, així com retirar objectes que puguin ser arrossegats pel vent. Cal extremar la precaució al volant, moderant la velocitat i evitant en tot moment travessar zones inundades.