Anunci urgent del Meteocat: 3 comarques en risc per pluja intensa des de ja

El temps a Catalunya sempre sorprèn i, de vegades, ens obliga a romandre alerta davant de canvis bruscos i inesperats. Aquesta vegada, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un avís important per a les pròximes hores, que afectarà diverses zones del territori català. Conèixer els detalls d'aquesta situació podria marcar la diferència entre una tarda tranquil·la i una experiència desagradable sota condicions climàtiques adverses.

Quines comarques estan afectades per l'alerta meteorològica?

Segons l'última actualització emesa per Meteocat, les comarques que han d'estar especialment atentes són Ripollès, Berguedà i Osona. En aquests territoris s'espera que les precipitacions superin els 20 mm en només 30 minuts. Aquesta intensitat de pluja és significativa, ja que pot causar dificultats immediates com inundacions sobtades en carrers, carreteres i zones rurals.

És important esmentar que l'alerta emesa per Meteocat classifica la situació amb un nivell de perill 1 sobre 6, la qual cosa significa un risc relativament baix però real, i que exigeix prendre precaucions per evitar inconvenients o situacions perilloses.

Durada i evolució del fenomen

L'alerta meteorològica estarà activa des de les 14:00 fins a les 20:00 hores del dia actual. Es tracta d'un fenomen localitzat i temporalment limitat, però de suficient importància com per interrompre activitats a l'aire lliure, especialment aquelles planificades en zones obertes o rurals.

Durant aquestes sis hores, les pluges intenses poden venir acompanyades de tempestes elèctriques i fins i tot episodis breus de calamarsa o pedra petita, segons el que preveuen els experts. Aquest tipus de precipitacions són típiques a la primavera i l'estiu a causa de l'escalfament ràpid del sòl i a la posterior formació de nuclis tempestuosos aïllats.

Per als residents a Ripollès, Berguedà i Osona, aquestes precipitacions intenses poden generar ràpidament acumulacions d'aigua significatives en carrers i avingudes, dificultant la circulació de vehicles i vianants. Així mateix, els cursos de rius i rierols poden experimentar pujades ràpides de cabal, la qual cosa representa un risc addicional.

És recomanable evitar desplaçaments innecessaris durant les hores crítiques indicades pel Meteocat i, en cas de necessitat urgent, extremar les precaucions al circular en vehicle. Una pluja tan intensa pot reduir considerablement la visibilitat i augmentar notablement el risc d'aquaplaning.

Davant d'aquest avís meteorològic, la recomanació principal és romandre atent a les actualitzacions que emetin les autoritats locals i Meteocat. És fonamental evitar activitats a l'aire lliure, especialment senderisme o excursions a la muntanya, durant les hores esmentades.

Si has de conduir, assegura't de revisar les condicions del vehicle, especialment l'estat dels pneumàtics, llums i eixugaparabrises, i reduir la velocitat per mantenir el control de l'automòbil. A casa, és aconsellable mantenir finestres tancades i revisar sistemes de drenatge per assegurar que no es produeixin inundacions domèstiques.