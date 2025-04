Avís urgent del Meteocat: Empitjora la previsió de pluja intensa a partir d'ara

per Iker Silvosa

El cel de Catalunya presenta avui una imatge que inquieta a molts, després de diversos dies d'estabilitat. Les pluges ja amenaçaven amb caure amb força aquesta tarda, però el mapa meteorològic ha patit un inesperat canvi en les últimes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís urgent actualitzant la situació dels cels, indicant una important intensificació de precipitacions en diverses comarques catalanes, un escenari que obliga a prendre precaucions immediates.

La previsió que preocupa

Segons l'últim informe del Meteocat, des de les 14:00 hores d'avui s'esperen pluges intenses amb acumulacions superiors als 20 mm en només 30 minuts. Aquest volum d'aigua implica un risc important d'inundacions puntuals i desbordaments en zones especialment sensibles, la qual cosa ha elevat el nivell d'alerta fins a un grau de perill 2 sobre 6.

| NUPEC

Les precipitacions afectaran principalment una àmplia franja del territori català. Les comarques en alerta groga són nombroses i inclouen importants nuclis poblacionals i zones rurals. De fet, són més les que estan en alerta que les que se'n lliuren. No plourà, en principi, a la zona del litoral, però sí que ho farà, i amb força, a tot l'interior i nord de Catalunya.

Aquest advertiment pren especial rellevància perquè els fenòmens podrien venir acompanyats de tempestes elèctriques i calamarsa de petit tamany, complicant encara més les condicions atmosfèriques en aquestes àrees. És important entendre que la distribució del fenomen serà local, però intensa, la qual cosa significa que encara que no totes les localitats experimentaran exactament les mateixes condicions meteorològiques extremes, la precaució ha de ser generalitzada.

Evolució prevista per avui

Durant el matí les pluges ja han començat tímidament en alguns punts. No obstant això, segons els mapes del Meteocat, serà a partir de les 14:00 hores quan aquestes precipitacions augmentin considerablement la seva intensitat i abast, estenent-se a moltes més comarques. Aquesta situació podria prolongar-se durant diverses hores, mantenint en alerta la població fins a última hora de la tarda.

L'evolució de la situació meteorològica mostra clarament un desplaçament del front plujós des de l'interior fins a la costa. Però això ja és de cara a la jornada de demà, dimecres 16 d'abril.

Davant aquesta previsió meteorològica adversa, el Meteocat recomana encaridament a la població mantenir una actitud preventiva. Evitar desplaçaments innecessaris durant les hores crítiques serà fonamental per minimitzar riscos personals. Es recomana a més vigilar els soterranis i locals baixos, habitualment vulnerables davant episodis intensos de pluges com l'actual.

La prudència i la prevenció són essencials en dies com avui per evitar incidents derivats de pluges que es presenten amb força sobtada. Catalunya es prepara així per afrontar una jornada complicada, recordant sempre que davant la incertesa meteorològica, la millor resposta és estar informat i actuar amb responsabilitat.