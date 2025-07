Avís urgent del Meteocat per la pluja: Es complica a diverses comarques, risc 4/6

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un nou avís de situació meteorològica de perill per a aquest dimecres 23 de juliol de 2025, a causa de la previsió de pluges intenses que afectaran de manera local nombroses comarques de la meitat sud i centre de Catalunya.

Segons l'alerta emesa aquest dimecres a les 16:26 h, el grau de perill arriba a un nivell 4 sobre 6, cosa que indica un risc considerable que exigeix extremar la precaució, especialment en aquelles zones marcades en color taronja i groc.

Precipitacions intenses i risc de tempesta

El llindar representatiu que podria superar-se durant aquest episodi meteorològic és de més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Es tracta d'un nivell que ja ha provocat problemes en altres ocasions recents i que pot generar inundacions sobtades en zones urbanes, així com complicacions a la xarxa viària.

| XCatalunya, Canva Creative Studio

A més, segons indica el mateix Meteocat, els ruixats poden venir acompanyats de tempestes elèctriques, calamarsa petita o fins i tot pedra local, augmentant així el perill. La franja horària més crítica de l'avís és la compresa entre les 20:00 hores de dimecres i les 02:00 de la matinada de dijous.

Aquesta finestra de sis hores concentra el risc més gran, quan s'espera que les pluges més intenses es produeixin de manera localitzada, afectant especialment el litoral i prelitoral de Tarragona, l'interior de Lleida i comarques com la Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Terra Alta, Segrià, Urgell o Garrigues.

| XCatalunya, Canva, royyan wijaya, typosketch lab

Distribució geogràfica del perill

Al mapa elaborat per Meteocat, s'observa com l'avís afecta principalment el terç sud de Catalunya, tot i que també hi ha risc moderat (nivell 2/6) en altres comarques de la Catalunya Central i alguns punts de Girona. Al gràfic per franges horàries, es constata que el perill anirà en augment al llarg del dia, sent més notable entre les 12:00 i les 24:00 h, quan el color taronja –indicatiu de perill alt– s'estén per bona part del territori.

Per contra, la meitat nord del país, especialment les comarques del Pirineu i Prepirineu de Girona i Lleida, queden fora de l'avís o sota un risc baix o inexistent. Tanmateix, donat el caràcter local dels ruixats, no es descarta que es puguin formar tempestes en punts aïllats fora de la zona marcada.

Previsió per a dijous: es manté l'avís, tot i que baixa el nivell de risc

El Meteocat també ha emès un avís per a dijous 24 de juliol, tot i que en aquest cas amb un grau de perill més baix: nivell 1 sobre 6. El llindar previst baixa també als 20 mm en 30 minuts, i les zones afectades es redueixen a parts concretes del litoral de Tarragona, el Baix Ebre i algunes comarques del Penedès i el Camp de Tarragona.

Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla especial INUNCAT i recomana evitar activitats a l'aire lliure a les hores centrals de la jornada a les zones en risc, així com revisar desaigües i sistemes d'evacuació en habitatges, locals i pàrquings subterranis.

Recomanacions davant l'avís de tempestes

Les autoritats insisteixen a seguir les següents indicacions: mantenir-se informat a través de canals oficials com Meteocat i Protecció Civil, evitar desplaçaments innecessaris durant l'avís, no creuar rius, rieres o zones inundades a peu o en vehicle, i allunyar-se d'arbres, murs o elements metàl·lics si hi ha tempestes elèctriques.