No només el Dissabte Sant: Els altres dies en què hi haurà risc de pluja intensa

Durant aquests dies festius, molts han estat atents al clima a Catalunya per planificar activitats a l'aire lliure o desplaçaments per carretera. Encara que l'atenció s'ha concentrat especialment en el Dissabte Sant, nous pronòstics oficials alerten sobre altres dies que podrien portar complicacions.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat recentment una actualització important que assenyala jornades addicionals amb risc significatiu de pluges en diferents comarques.

El diumenge es presenta amb una calma aparent

La previsió inicial de Meteocat per al diumenge anuncia un dia amb predominança de clars i núvols dispersos en gran part del territori català. En comarques del litoral, com el Maresme o el Baix Llobregat, predominaran intervals assolellats, mentre que les temperatures es mantindran moderades, amb poques variacions respecte a dies anteriors.

No obstant això, aquesta calma dominical podria portar alguns ciutadans a confiar-se i descuidar les precaucions bàsiques davant canvis bruscos del temps.

Atenció especial per al dilluns: primers indicis d'inestabilitat

La situació començarà a canviar notablement a partir del dilluns. Meteocat informa de la presència d'un front que creuarà Catalunya, generant condicions per a pluges i ruixats dispersos. Les comarques més afectades inicialment seran aquelles ubicades a les zones centrals i nord, com Osona, Berguedà, Ripollès i Garrotxa, on la probabilitat de precipitacions és més alta.

La presència de tempestes aïllades no es descarta en aquestes zones, i encara que els ruixats no seran generalitzats, sí podrien ser intensos localment, provocant acumulació puntual d'aigua en àrees urbanes.

El contrast tèrmic també serà notable durant el dilluns, a causa de la variabilitat atmosfèrica. Es recomana a aquells que transiten per carretera tenir precaució addicional, especialment en rutes de muntanya o comarcals que podrien veure's afectades per esllavissades menors o acumulacions d'aigua sobtades.

Dimarts: augment considerable del risc per pluges

Si el dilluns ja presentava condicions variables, el dimarts serà el dia amb més risc de precipitacions intenses segons la predicció oficial del Meteocat. Les pluges guanyaran extensió i afectaran de manera més àmplia les comarques orientals i del sud, arribant també a zones com el Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i les comarques de l'Empordà.

La previsió apunta a la formació de nuclis tempestuosos amb capacitat per deixar quantitats considerables de pluja en curts períodes de temps, quelcom típic en episodis primaverals a Catalunya. Aquests fenòmens podrien causar problemes puntuals de circulació, especialment en nuclis urbans on el drenatge no sigui òptim o en carreteres que travessen cursos d'aigua sensibles a crescudes ràpides.

Consells pràctics davant la previsió meteorològica

Davant aquests pronòstics oficials, des de Meteocat es recomana a la població mantenir-se informada a través de canals oficials, especialment abans d'emprendre viatges llargs. A més, és aconsellable revisar l'estat del vehicle, assegurant-se del correcte funcionament de netejaparabrises i pneumàtics.

Finalment, aquelles persones que planegen activitats a l'aire lliure hauran de comptar amb alternatives, especialment el dimarts, dia en què les condicions seran més complicades. Mantenir sempre un paraigua o impermeable a mà podria marcar la diferència entre una jornada còmoda i un dia incòmode sota pluges inesperades.

Amb aquestes recomanacions i la informació actualitzada, s'espera que tant residents com visitants puguin minimitzar els inconvenients derivats d'aquests fenòmens meteorològics previstos per als pròxims dies.