La ciutat amb més vent durant una pluja extrema: Francesc Mauri al·lucina amb les imatges

per Mireia Puig

L'episodi de pluges torrencials que està assotant Catalunya està deixant imatges sorprenents i xifres meteorològiques que difícilment passaran desapercebudes. Enmig de la successió d'alertes i avisos de Protecció Civil, els meteoròlegs segueixen amb atenció cada dada en temps real, i un dels punts més cridaners d'aquest temporal l'ha protagonitzat la ciutat de Solsona.

Les xarxes d'estacions automàtiques del Meteocat han registrat en aquesta localitat la ratxa de vent més forta de tot el país, amb una ràfega que ha assolit els 86 km/h just en el moment de màxima intensitat de la tempesta.

Solsona, epicentre de les ratxes de vent i pluges intenses

Mentre la ciutadania roman pendent dels missatges d'emergència i les recomanacions oficials, Solsona s'ha convertit en l'epicentre meteorològic del dia. El popular meteoròleg Francesc Mauri ha destacat a les xarxes socials la dada recollida per la xarxa de Meteocat: cap altre punt de Catalunya ha patit una ratxa de vent tan intensa durant aquest episodi.

| Twitter, Canva

La combinació de pluja extrema i ràfegues de vent violentes ha provocat escenes espectaculars al centre històric, com les “cascades” improvisades a la catedral, viralitzades a través de vídeos compartits per veïns i turistes sorpresos.

La mateixa imatge d'aigua desbordant-se pels canalons i cornises, formant autèntics salts d'aigua en ple nucli urbà, resumeix la magnitud del temporal. Aquest fenomen, tot i que visualment impactant, comporta també un risc elevat de danys materials, caigudes de branques, despreniments i afectació a la circulació tant de vianants com de vehicles.

Precipitacions rècord i una tarda marcada pels avisos d'emergència

No només el vent ha fet de Solsona protagonista. Altres localitats com Igualada i Querol han registrat acumulacions d'aigua excepcionals: 84 mm a Igualada i fins a 94 mm a Querol, Alt Camp, segons les darreres dades actualitzades.

Aquestes xifres situen l'episodi en nivells molt poc habituals en el clima català d'estiu. La pluja, a més d'intensa, ha caigut en períodes molt curts, provocant complicacions en zones urbanes i rurals.

L'impacte a Igualada ha estat especialment significatiu, amb més de 70 avisos a Bombers de la Generalitat rebuts en tot just unes hores. S'han produït inundacions en baixos, dificultats en la mobilitat i caigudes d'arbres. Les imatges, compartides per veïns a les xarxes socials i recollides pels equips d'informatius, donen compte d'una situació límit que ha posat a prova els serveis d'emergència i la capacitat de reacció de la població.

Francesc Mauri i el seguiment minut a minut: la importància de la divulgació

La divulgació meteorològica pren especial rellevància en episodis extrems com aquest. Francesc Mauri, un dels rostres més coneguts de la meteorologia catalana, ha seguit minut a minut l'evolució del temporal, traslladant dades, imatges i recomanacions a través de Twitter i altres mitjans.

| Canva

El seu astorament davant la força del vent a Solsona és compartit per molts experts, que destaquen l'excepcionalitat d'una ratxa de 86 km/h associada a pluges tan intenses.

En dies com avui, la col·laboració entre ciutadania, meteoròlegs i autoritats és fonamental per minimitzar riscos. Les imatges virals de Solsona i les xifres rècord de precipitació en altres localitats són l'evidència més clara que ens trobem davant d'un episodi fora del comú, on la prudència i la informació rigorosa poden marcar la diferència.