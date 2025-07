Francesc Mauri publica les imatges del desastre: Cotxes al riu per la pluja

per Mireia Puig

La situació d'emergència provocada per l'episodi de pluges torrencials a Catalunya ha deixat imatges colpidores en nombrosos punts del territori, però poques tan impactants com les que s'han viscut aquest migdia a Súria, a la comarca del Bages.

El conegut meteoròleg Francesc Mauri ha compartit a les seves xarxes socials fotografies que ja s'han convertit en símbol de l'abast del temporal: diversos vehicles han estat arrossegats pel desbordament del riu Cardener, quedant submergits sota ponts i envoltats de fang i restes de vegetació.

El riu Cardener, protagonista de l'episodi més crític

L'avinguda sobtada del riu Cardener després de les pluges extremes de les últimes hores ha posat en evidència la força de la natura i els perills de subestimar episodis meteorològics d'aquest calibre. En qüestió de minuts, el cabal ha augmentat de manera exponencial, inundant les seves vores i arrossegant tot el que trobava al seu pas, inclosos vehicles estacionats a prop del llit.

| ACN, @MeteoMauri, XCatalunya

Les imatges compartides mostren com l'aigua ha superat les defenses habituals, cobrint carreteres, baixos i zones d'aparcament.

Veïns i serveis d'emergència han assistit, impotents, a una escena que es repeteix en diferents municipis de la Catalunya central: cotxes completament atrapats, envoltats de fang, branques i aigua, sota un cel que no dona treva. L'alerta per risc d'inundacions continua vigent, i els bombers segueixen rebent avisos per incidents relacionats amb l'avinguda de rius i barrancs.

Un recordatori visual dels riscos de la pluja extrema

Les imatges difoses per Francesc Mauri i altres testimonis a través de xarxes socials compleixen una funció crucial en la gestió d'aquest tipus d'emergències: recorden la importància d'evitar acostar-se a lleres de rius i zones baixes durant episodis de pluja intensa. La virulència de l'aigua, capaç de desplaçar vehicles i tallar vies de comunicació en qüestió de minuts, obliga a extremar les precaucions i a seguir estrictament les recomanacions de Protecció Civil.

A més de l'impacte material, el succés ha generat moments d'angoixa entre conductors i veïns, alguns dels quals han hagut de ser rescatats pels serveis d'emergència. Les autoritats insisteixen que la millor prevenció és evitar qualsevol desplaçament innecessari mentre persisteixi l'alerta, i, sobretot, no intentar creuar zones inundades ni accedir a àrees properes als rius.

El temporal, lluny de finalitzar

Encara que els serveis meteorològics preveuen que la intensitat de les precipitacions pugui disminuir en les pròximes hores, el risc a la conca del Cardener i altres rius de la Catalunya central continua sent alt. L'acumulació d'aigua i fang, juntament amb la possibilitat de noves tempestes, manté el perill de més incidències al llarg del dia.

| Twitter, XCatalunya, Francesc Mauri

La jornada d'avui passarà a la història meteorològica catalana no només pels rècords de pluja i vent, sinó també per les imatges, com les de Súria, que mostren el poder de la natura i la necessitat de respectar sempre els avisos i restriccions en episodis extrems. Francesc Mauri, a través de la seva tasca de divulgació, torna a ser altaveu de la meteorologia més compromesa i de la responsabilitat ciutadana.