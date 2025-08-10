Avís urgent del Meteocat per la calor extrema: dues zones molt afectades

Catalunya afronta una jornada límit en què l'atmosfera combinarà ingredients poc habituals: matinades enganxoses, un migdia d'exigència màxima i una tarda amb núvols d'evolució que posaran a prova la muntanya. Els mapes difosos pel Meteocat avancen un escenari de contrastos que obligarà a planificar el dia amb seny i a seguir de prop els avisos oficials.
La dorsal càlida s'imposa: per què el termòmetre tocarà sostre
El context és clar: una dorsal anticiclònica molt potent injecta aire extraordinàriament càlid a nivells mitjans de l'atmosfera. Al mapa de temperatura a 850 hPa (al voltant de 1.500 metres) s'observa una llengua càlida que cobreix de ple la Península Ibèrica i la Mediterrània occidental. Quan la isoterma supera els 24 °C a aquesta alçada, el transvasament cap a la superfície, ajudat per la subsidència de l'anticicló i vents terrals, dispara les màximes.
Resultat: dia de calor extrema a l'interior occidental i nit sufocant al litoral central. A més, l'escalfament diürn afavorirà tronades a la tarda en àrees de muntanya, on el relleu actuarà com a espurna.
Zona 1 molt afectada: Ponent, amb puntes per sobre de 40 °C
El primer focus de preocupació se situa a Ponent. Comarques com el Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l'Urgell o la Noguera reuniran tots els ingredients per assolir i superar la barrera dels 40 °C entre el migdia i mitja tarda. La barreja d'aire càlid a 850 hPa, poca humitat i vents de component oest afavorirà esclafits tèrmics locals i un ambient extremadament sec, amb risc afegit per a la vegetació.
L'avís per calor extrema activat pel Meteocat es concentra aquí perquè la persistència de valors tan alts, unida a la radiació més intensa de la franja central del dia, multiplica l'estrès tèrmic. Al Prepirineu occidental (Pallars Jussà, Alt Urgell) les màximes quedaran un esglaó per sota, però la sensació serà igualment molt elevada a les valls assolellades.
Zona 2 molt afectada: Barcelona i litoral central, nit tropical i “tòrrida”
El segon gran impacte es notarà al litoral i prelitoral central, amb el Barcelonès com a epicentre i extensió probable al Baix Llobregat, Maresme i Vallès. Aquí el problema no serà tant la màxima diürna —alta, però continguda per la brisa— com la calor nocturna.
La combinació de mar molt temperada, humitat alta i illa de calor urbana impedirà el refresc: mínimes tropicals (≥20 °C) i, en zones densament urbanitzades, nits tòrrides que poden no baixar de 25 °C. Aquest patró compromet el descans i eleva el risc per a persones sensibles, per la qual cosa el Meteocat manté un avís específic per calor nocturna en aquesta franja.
Tarda viva al Pirineu i Prepirineu: tronades i xàfecs intensos
Tot i que el protagonisme sigui tèrmic, la calor és també combustible per a la convecció. A partir de les primeres hores de la tarda, l'evolució diürna activarà núvols de desenvolupament vertical al Pirineu i Prepirineu, sobretot en sectors del Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Pallars i àrees limítrofes.
Aquestes tronades podran descarregar pluja intensa en poca estona, amb possible calamarsa menuda i ratxes fortes de vent a prop dels nuclis tempestuosos. No es descarta que algun xàfec es desplaci cap a l'interior de Girona o Osona al final de la tarda, ja més afeblit. Són episodis locals, de curta durada, però capaços d'acumular litres ràpids en barrancs i vessants secs.
Lectura fina del mapa: el 850 hPa com a termòmetre avançat
El detall que explica bona part de l'episodi és aquesta llengua de color vermell molt intens sobre Catalunya al camp de temperatura a 850 hPa.
En divulgació fem servir aquesta cota com a “termòmetre avançat”: quan l'aire a 1.500 m és tan càlid, n'hi ha prou amb una ventilació seca de ponent per traduir-ho en pics de 40–42 °C a la plana de Lleida. A la costa, el mateix aire càlid queda “engabiat” per la humitat marítima, moderant les màximes però impedint que la nit refresqui. Aquest contrast interior–litoral és la clau de “les dues zones molt afectades” d'aquest avís.
Impacte i recomanacions: com afrontar la jornada
L'impacte serà doble: estrès tèrmic sever a Ponent durant les hores centrals i mal descans al litoral central a la nit, amb un possible repunt d'atencions sanitàries per cops de calor i deshidratació. A la muntanya, atenció a canvis bruscos sota tempestes.
Convé hidratar-se de manera contínua, espaiar l'activitat física a l'exterior, prioritzar roba lleugera i ombra, i revisar persones grans, nadons i malalts crònics. En habitatges sense bon aïllament del Barcelonès i comarques veïnes, ventilar de matinada i mantenir persianes i tendals abaixats durant el dia ajuda a limitar la temperatura interior. Al camp, màxima prudència amb foc i maquinària pel risc d'ignició.