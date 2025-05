Encara no marxen les pluges, Meteocat avisa: 3 comarques en alerta groga des d'ara mateix

Durant els últims dies, la meteorologia ha mantingut en suspens bona part de Catalunya, deixant estampes variades des de solejats matins fins a brusques tempestes vespertines. Un nou avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que encara no és moment de guardar els paraigües, especialment en algunes zones específiques. L'avís afecta principalment l'interior del quadrant nord-est, generant certa inquietud en aquells que resideixen o transiten per aquestes àrees.

Les comarques catalanes en alerta groga

L'alerta groga per intensitat de pluja emesa per Meteocat afecta especialment les comarques d'Osona, Lluçanès i Berguedà. Segons les dades proporcionades per l'agència meteorològica, s'espera que aquestes zones puguin experimentar precipitacions superiors als 20 mm en tan sols 30 minuts. Aquest fenomen, encara que local i de durada relativament breu, podria generar importants acumulacions d'aigua i complicacions puntuals en la circulació per carretera i en les zones urbanes més vulnerables.

Precipitacions acompanyades de tempestes

Els mapes facilitats per Meteocat destaquen la localització concreta d'aquests fenòmens, que seran particularment actius durant la tarda d'aquest divendres. A les zones esmentades, els ruixats estaran acompanyats d'activitat tempestuosa i fins i tot no es descarta la presència puntual de calamarsa. Aquestes tempestes, encara que generalment moderades, tenen el potencial de ser intenses en períodes curts, generant situacions complexes especialment en vies secundàries i àrees propenses a inundacions sobtades.

| Meteocat

Encara que el matí ha transcorregut amb relativa calma i predominança del sol en gran part del territori català, des del migdia la situació començarà a canviar. Els núvols es faran més densos en punts del Pirineu i Prepirineu, estenent-se paulatinament cap a l'interior nord-est, on les precipitacions podran intensificar-se. Al capvespre, alguns nuclis de tempesta podrien fins i tot desplaçar-se cap a sectors més propers al litoral central i nord, encara que amb una menor intensitat en aquestes últimes àrees.

Impacte esperat i recomanacions pràctiques

Davant aquest panorama, es recomana a la població local mantenir especial atenció a les actualitzacions meteorològiques durant les pròximes hores, especialment aquelles persones que tinguin planejat desplaçar-se per carretera. És aconsellable evitar zones baixes i passos subterranis que puguin ser vulnerables davant possibles acumulacions sobtades d'aigua. A més, aquells que resideixin en àrees rurals o properes a cursos fluvials han de mantenir-se alerta davant l'evolució dels nivells d'aigua, especialment durant la tarda i primeres hores de la nit.

L'alerta groga, encara que correspon a un nivell moderat, no s'ha de prendre a la lleugera, ja que la combinació de pluges intenses i calamarsa pot ocasionar danys materials i dificultats puntuals en la mobilitat. Mantenir-se informat mitjançant canals oficials i prendre precaucions bàsiques són les millors formes d'afrontar aquest tipus de fenòmens meteorològics imprevisibles.