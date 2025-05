Avís urgent del Meteocat: On afectaran les pluges els primers dies de la setmana

per Mireia Puig

L'inici de setmana a Catalunya sempre comporta canvis, però en aquesta ocasió la incertesa atmosfèrica ve acompanyada d'un factor addicional: una configuració meteorològica que obliga a mirar al cel amb especial atenció. Després d'una primavera marcada per l'alternança entre dies assolellats i episodis convectius, les pròximes jornades prometen un escenari on la previsió precisa i la informació actualitzada seran aliades imprescindibles per a aquells que planifiquen el seu dia a dia.

Persistència de ruixats i tempestes: així evolucionarà l'atmosfera a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat el seu pronòstic de mig termini, i la lectura dels mapes i símbols meteorològics deixa clar que no serà una setmana qualsevol. La circulació atmosfèrica afavoreix l'arribada de masses d'aire més fresques, especialment en capes mitjanes, cosa que incrementa la inestabilitat sobre el territori català. Com a resultat, els ruixats i tempestes continuaran sent protagonistes, sobretot en zones de muntanya i comarques de l'interior.

Dimarts, la situació es mantindrà especialment activa. Els models assenyalen nuclis convectius que descarregaran pluges intenses en punts del Pirineu, Prepirineu i algunes àrees de la Catalunya Central. Les imatges aportades per Meteocat mostren com la nuvolositat evolucionarà durant la jornada, amb franges del litoral i prelitoral que alternaran estones de sol amb l'arribada de precipitacions, algunes acompanyades d'aparell elèctric i ratxes fortes de vent.

| XCatalunya

La presència de núvols de desenvolupament vertical serà un clar indicador de l'energia emmagatzemada a l'atmosfera, situació típica de maig i que pot derivar en tempestes localment fortes. Mentrestant, el sud i la franja costanera podran gaudir de més hores de sol, encara que la possibilitat de ruixats no desapareix del tot, especialment cap a última hora del dia.

Dimecres de transició: descens de temperatures i ambient variable

Dimecres vindrà marcat per una tendència al descens tèrmic. Segons els experts del Meteocat, l'arribada d'aire fred en altura contribuirà a una baixada generalitzada de les temperatures màximes, suavitzant l'ambient després d'una ratxa de dies calorosos.

Aquest descens serà especialment perceptible a l'interior i en àrees de muntanya, on el mercuri podria quedar-se per sota dels valors habituals per a l'època.

L'inestabilitat no desapareixerà, encara que tendirà a concentrar-se en comarques del nord i nord-est, així com a l'entorn del Pirineu. S'esperen núvols abundants, amb ruixats intermitents que afectaran punts elevats i que podran deixar acumulats de precipitació localment significatius.

En canvi, el litoral i el prelitoral, especialment a la província de Tarragona, viuran una jornada més plàcida, amb major predomini dels clars i una sensació tèrmica agradable gràcies a la brisa marina.

Dijous: nous impulsos d'inestabilitat i pluges localment intenses

Per a dijous, els models meteorològics anticipen un nou impuls d'inestabilitat. Les comarques de Girona i el Pirineu Oriental seran de nou les àrees amb més probabilitats de rebre ruixats, encara que l'atmosfera es mostra propensa a que aquests episodis s'estenguin puntualment cap a l'interior de Barcelona i algunes zones de Lleida.

| IPGGutenbergUKLtd, mick1980, XCatalunya

El Meteocat adverteix que, en aquests escenaris, les precipitacions poden tornar a ser localment intenses i estar acompanyades de calamarsa en àrees de muntanya, un fenomen característic quan l'energia convectiva es combina amb masses d'aire fred en altura.

Al mateix temps, les temperatures tendiran a estabilitzar-se en valors lleugerament per sota de la mitjana, reforçant aquesta sensació d'ambient fresc i variable que dominarà la segona meitat de la setmana.