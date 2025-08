Avís urgent de Jorge Rey per la calor que arriba: 'Agraeixin...'

per Iker Silvosa

L'estiu a Espanya sol reservar algunes sorpreses per al seu tram final, i aquest any no serà una excepció. En els pròxims dies, l'atmosfera començarà a transformar-se de manera perceptible, alterant la rutina de moltes regions i posant a prova la resistència d'aquells que, en ple juliol, esperaven un respir després de les últimes jornades temperades.

Hi ha signes als mapes meteorològics que, encara que subtils a simple vista, anticipen un canvi dràstic en la dinàmica atmosfèrica. En aquest context, les paraules de Jorge Rey, jove comunicador conegut per les seves prediccions basades tant en la ciència com en la tradició, han ressonat especialment en la comunitat meteorològica i entre els ciutadans atents al temps.

El mapa es tenyeix de vermell: Calor extrema a l'horitzó

En les anàlisis recents, els models meteorològics mostren un clar predomini de colors càlids sobre la Península Ibèrica. El vermell intens que inunda els mapes és indicatiu d'un ascens notable de les temperatures, especialment al centre i sud d'Espanya, però també amb afectacions a la zona oriental, incloent-hi punts de Catalunya. Aquesta situació no és fruit de l'atzar, sinó del desplaçament de masses d'aire càlid procedents del nord d'Àfrica, que desplacen l'aire més fresc que ha predominat en setmanes prèvies.

| Canva

Jorge Rey, en la seva última intervenció, ha recalcat que la “recta final del que ve a ser el mes de juliol” serà decisiva. Els 40 graus seran una realitat en “molts punts d'Espanya”, amb especial incidència a la vall del Guadalquivir, la Meseta Sud i zones prelitorals del Mediterrani. Catalunya tampoc en quedarà al marge: es preveuen màximes que superaran els 35 °C en comarques de l'interior, com el Pla d'Urgell, el Segrià i part de la província de Barcelona, on les nits, a més, resultaran menys refrescants de l'habitual.

Tempestes disperses i vents de sud: Què esperar a Catalunya?

Encara que el protagonisme serà per a la calor, no tot serà estabilitat. Jorge Rey adverteix de l'arribada de borrasques que, sense ser intenses, podran generar “algunes tempestetes soltes” en territoris molt concrets. A Catalunya, s'esperen ruixats aïllats sobretot en àrees de muntanya i punts del litoral central, com Barcelona. Tanmateix, el mateix meteoròleg aclareix que aquests episodis no tindran un caràcter sever ni aportaran acumulats significatius de pluja.

El paper dels vents de component sud serà clau en aquest episodi. Aquests vents, associats a l'entrada d'aire càlid des de latituds africanes, contribuiran a l'ascens tèrmic i mantindran la humitat relativa baixa en gran part de la regió. Per aquest motiu, encara que puguin aparèixer pluges passatgeres, el risc de sequera i la necessitat de continuar regant els cultius es mantindrà, un advertiment especialment dirigit a agricultors i persones amb horts urbans.

Onada de calor o simplement episodi càlid?

La definició d'onada de calor respon a criteris tècnics molt concrets: diversos dies consecutius amb temperatures màximes i mínimes molt per sobre de la mitjana i una afectació territorial extensa. Segons Rey, “potser una mica dèbil”, és a dir, l'episodi podria no complir estrictament tots els requisits per ser considerat una onada de calor, però sí que es preveu una ratxa de dies molt calorosos, amb nits que tampoc permetran un descans complet.

Aquest escenari, habitual a l'inici d'agost, obliga a prestar atenció a la salut pública: s'incrementen els riscos de cops de calor, sobretot en persones grans i infants, i les autoritats insisteixen a evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia.