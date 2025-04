Avís urgent de Jorge Rey per la borrasca que arriba

per Pol Nadal

L'estabilitat dels últims dies podria tenir les hores comptades. Un fenomen meteorològic cridaner i inusual s'aproxima al país, just quan l'atenció de tothom està posada en els plans per a la Setmana Santa. Les recents declaracions del conegut meteoròleg Jorge Rey han encès les alarmes davant del que serà un canvi brusc en les condicions climàtiques.

L'arribada de la borrasca Oliver

El fenomen en qüestió ha estat denominat borrasca Oliver, una potent depressió atmosfèrica que ja està causant inquietud a causa de la seva particularitat: portarà pluges de fang. Aquesta situació, provocada per una combinació específica de condicions atmosfèriques, ha estat confirmada per l'expert Jorge Rey, qui assenyala que des d'aquest dimarts, especialment a les illes Canàries, començaran a notar-se els primers efectes amb alguns signes lleus d'inestabilitat.

Tanmateix, el realment destacable és el vent del sud que acompanya a Oliver. Aquest vent és responsable de transportar pols saharià, el que en combinació amb les precipitacions previstes donarà lloc a les temudes pluges de fang, fenomen també conegut com a calitja humida. Aquest tipus de pluja sol deixar una capa de brutícia evident en cotxes, terrasses i finestres, afectant considerablement la visibilitat i generant molèsties en activitats a l'aire lliure.

Què esperar durant els pròxims dies?

La borrasca Oliver anirà agafant força cap a mitjans de setmana. Segons el pronòstic de Rey, dimecres el sistema tempestuós, procedent de l'Atlàntic, començarà a avançar cap a la península ibèrica des de Canàries, intensificant-se significativament a mesura que avança cap al nord d'Àfrica i la península. Serà especialment dijous quan aquesta borrasca arribi plenament a zones del sud i centre d'Espanya, estenent-se progressivament al nord del país durant el cap de setmana.

Un aspecte clau en la intensitat d'aquesta borrasca és la diferència tèrmica generada entre les masses d'aire fred atlàntic i l'aire més càlid procedent del sud. Aquesta interacció facilita la formació de tempestes vigoroses i un augment significatiu del vent. Com a conseqüència, les ratxes fortes podrien acompanyar aquestes pluges, incrementant la percepció de temporal sever en diverses regions.

Impacte en la Setmana Santa

Amb l'inici de la Setmana Santa a la volta de la cantonada, l'impacte d'aquesta borrasca podria ser notable, sobretot en termes de mobilitat i plans turístics. Davant d'aquesta situació, Jorge Rey recomana estar atents als parts meteorològics oficials i prendre precaucions davant de les pluges de fang.

Entre les recomanacions pràctiques, es recomana protegir vehicles i béns materials a l'aire lliure, revisar els sistemes de drenatge per prevenir acumulacions indesitjades d'aigua amb sediments i moderar la velocitat en conduir, atès que les carreteres podrien tornar-se relliscoses.

La borrasca Oliver, que deixarà pluges de fang al seu pas, també és un recordatori del caràcter variable temps primaveral. Per tant, estar preparats per adaptar-se ràpidament serà clau per afrontar aquesta situació meteorològica amb tranquil·litat i seguretat durant els pròxims dies