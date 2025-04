Avís urgent del Meteocat: Risc per vent intens a moltes comarques

Catalunya es prepara per a una jornada en què les condicions meteorològiques podrien causar algunes dificultats en diverses zones del territori. Encara que molts esperaven una setmana tranquil·la, la meteorologia ha tornat a demostrar el seu caràcter canviant i imprevisible. Les pròximes hores requereixen especial atenció en diverses comarques a causa d'un fenomen que podria alterar la tranquil·litat habitual de la primavera catalana.

Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'ha emès una alerta meteorològica de nivell moderat (1/6) a causa del risc per vent intens. Les previsions indiquen que des de la matinada de divendres, concretament a partir de les 02:00 h, fins a les 14:00 h del mateix dia, diverses comarques podrien experimentar ratxes que superin els 20 metres per segon, equivalents aproximadament a uns 72 quilòmetres per hora.

| Canva

L'alerta afecta principalment un grup de comarques situades a la zona central i part occidental del territori català. Segons el mapa publicat per Meteocat, les comarques que estan en risc són Anoia, Alt Penedès, Segarra, Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Camp, Garrigues, Urgell i part del Tarragonès. Aquestes àrees han de prestar atenció especialment en les primeres hores del dia quan el vent podria bufar amb més intensitat des de la component est, afectant principalment les activitats a l'aire lliure i el trànsit rodat.

Per què és important aquest avís?

Quan parlem de ratxes de vent superiors als 70 km/h, el risc s'incrementa notablement, especialment per a aquells que circulen per carretera o realitzen activitats en espais oberts. Aquests vents poden provocar caiguda de branques i objectes solts, a més de complicar significativament la conducció, especialment en vies ràpides i obertes. Així mateix, és comú que aquestes situacions generin interrupcions puntuals en el subministrament elèctric en àrees rurals o menys urbanitzades.

Davant d'aquest avís, és fonamental prendre precaucions adequades per reduir els riscos associats al vent intens. Es recomana a la població que durant les hores d'alerta eviti desplaçaments innecessaris, especialment en vehicle particular o motocicleta. A més, és recomanable assegurar objectes que puguin ser desplaçats pel vent, com testos, mobles de terrassa o qualsevol element que pugui caure a la via pública i representar un perill.

En el cas de circular per carretera, és imprescindible fer-ho amb molta precaució, mantenint una velocitat moderada i subjectant fermament el volant, especialment en zones exposades al vent com ponts o trams oberts.

Encara que s'espera que aquest episodi de vent sigui moderat i relativament curt, des de Meteocat destaquen la importància de mantenir l'alerta i seguir les actualitzacions meteorològiques. Els serveis d'emergència, així com les autoritats locals de les comarques afectades, estan preparats per a qualsevol incidència que pugui produir-se durant les pròximes hores.

Finalment, romandre informat a través de canals oficials és clau per afrontar aquesta situació de forma segura i tranquil·la. Davant de qualsevol emergència, recordin contactar immediatament amb els serveis d'emergències i seguir les seves indicacions per assegurar la seguretat personal i comunitària.