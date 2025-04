per Iker Silvosa

En el panorama financer actual, on la digitalització dels pagaments avança a passos de gegant, l'efectiu continua exercint un paper crucial en l'economia espanyola. Segons dades del Banc d'Espanya, el 2024, el 59% de la població utilitzava l'efectiu com el seu principal mètode de pagament en comerços físics, reflectint una lleugera disminució respecte al 65% registrat el 2023. Aquest descens s'atribueix al creixement d'alternatives digitals com les targetes i aplicacions mòbils.

Tanmateix, la confiança en l'efectiu es veu ocasionalment desafiat per qüestions de seguretat. Recentment, han circulat informacions sobre la suposada retirada massiva de bitllets de 50 euros per part del Banc d'Espanya. És essencial aclarir que no s'ha emès cap alerta excepcional al respecte. L'entitat realitza de manera rutinària la retirada de bitllets deteriorats per mantenir la qualitat de l'efectiu en circulació.

| LaRazón

Mecanismes de seguretat i bitllets danyats

Els sistemes antirrobatori instal·lats en caixers automàtics i durant el transport de fons estan dissenyats per inutilitzar els bitllets en cas d'intent de robatori. Aquests dispositius alliberen tinta de seguretat que taca els bitllets, generalment en tons blavosos o violetes, assenyalant que han estat objecte de manipulació indeguda. Encara que aquests bitllets no són falsos, la seva validesa queda compromesa i no han de ser utilitzats en transaccions.

El Banc d'Espanya aconsella als ciutadans que, en rebre efectiu, verifiquin l'absència de taques o decoloracions sospitoses. En cas de detectar un bitllet amb aquestes característiques, és recomanable no acceptar-lo i sol·licitar-ne un en bon estat. Si ja es posseeix un bitllet danyat, s'ha d'acudir a una entitat bancària per a la seva anàlisi i possible canvi, sempre que es compleixin els criteris establerts.

| Arthon Meekodong

Malgrat l'auge dels pagaments electrònics, l'efectiu manté la seva rellevància a Espanya. Un informe de PwC estima que, entre 2020 i 2025, les transaccions electròniques creixeran un 82%, passant d'un bilió a 1,8 bilions d'operacions. No obstant això, això no implica la desaparició immediata de l'efectiu, especialment en segments de la població que depenen d'ell per raons d'accessibilitat o preferència personal.

És fonamental que les institucions financeres i les autoritats continuïn garantint la seguretat i qualitat de l'efectiu en circulació. Així mateix, és responsabilitat dels ciutadans mantenir-se informats i adoptar mesures de precaució en manejar diners en efectiu, contribuint així a la integritat i confiança en el sistema monetari del país.