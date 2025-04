Alerta màxima en diverses poblacions: Es dispara la presència d'un compost tòxic

La presència d'un compost altament tòxic i potencialment cancerigen ha posat en alerta màxima diverses poblacions catalanes. Encara que les primeres anàlisis oferien dades esperançadores, els resultats més recents han encès totes les alarmes a causa del preocupant increment detectat.

Les autoritats locals i experts ambientals han informat que es tracta de l'1,3-Butadiè, una substància volàtil catalogada com a perillosa per la seva elevada toxicitat i la seva possible relació amb l'aparició de diferents tipus de càncer.

Què és exactament l'1,3-Butadiè?

L'1,3-Butadiè és un compost orgànic volàtil emprat habitualment en processos industrials, especialment en petroquímiques, per a la fabricació de cautxús sintètics i altres productes derivats. Malgrat la seva utilitat industrial, l'exposició contínua o freqüent a aquest compost pot suposar un seriós risc per a la salut pública, incrementant el risc de càncers com leucèmia o malalties respiratòries severes.

Superació del límit recomanat

L'Observatori de la Qualitat de l'Aire, recolzat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha donat a conèixer un estudi anual on, per primera vegada, la mitjana anual de l'1,3-Butadiè ha superat el valor màxim recomanat. Aquest valor màxim, encara que no està regulat oficialment per cap normativa europea ni espanyola, va ser consensuat per la indústria química juntament amb la URV, prenent com a referència criteris del govern canadenc.

La preocupació s'ha intensificat perquè, en tan sols un any, gairebé s'ha duplicat la presència d'aquesta substància tòxica, especialment en zones properes a polígons industrials molt actius. El municipi més afectat és El Morell, situat a la comarca del Tarragonès, just al costat d'un dels principals polígons petroquímics de Catalunya.

A més d'El Morell, localitats properes com Constantí també han registrat pics significatius, acostant-se perillosament al límit recomanat. Segons Francesc Borrull, director de l'estudi i catedràtic de Química a la URV, aquests increments puntuals es deuen principalment a incidents específics en algunes plantes petroquímiques.

Mesures correctores urgents

Després de detectar aquests pics preocupants, l'Observatori de la Qualitat de l'Aire ha iniciat investigacions més profundes per identificar amb exactitud les fonts contaminants responsables. Aquestes recerques han permès implementar mesures correctores immediates per minimitzar ràpidament l'impacte sobre la població local.

Entre les accions adoptades destaquen ajustos en els processos industrials, millores en els protocols de seguretat i la intensificació de controls en les emissions atmosfèriques. Encara que aquestes mesures correctives han tranquil·litzat en certa mesura els veïns, la preocupació segueix latent a causa de l'absència d'una regulació específica que estableixi límits legals i sancions clares.