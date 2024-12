Un altre Ajuntament la fa grossa amb el tió: Doble error

Nochebuena, Nit Bona, fi d'any... Cap d'aquestes dues paraules o expressions es correcta. La vigília del 25 de desembre no és la 'nochebuena' (amb accent català). Tampoc és la 'Nit Bona'. És la Nit de Nadal. Igual que fi d'any. A Catalunya celebrem el 'Cap d'Any', ja que els últims dies d'un període no són el final, són el cap. El cap de la setmana, el cap del mes...

Els qui es preocupen una mica per la llengua catalana estan farts de veure errades. Us imagineu cartells en castellà plens d'errors? Això només passa a Catalunya, a casa nostra. I és culpa de la substitució demogràfica a la qual ens hem vist sotmesos els últims tres segles, especialment, les últimes dècades. La influència del castellà ens ha fet perdre expressions genuïnament catalanes.

Fa uns dies vèiem una pancarta a Pallejà que convidava els nens i nenes al 'Cagatió'. Ni 'caga tió' ni 'cagatió' és correcte. El tronc màgic que caga regals no és un substantiu. No és un 'cagatió'. Qui s'ho pensa, és dels qui demana 'pamtumaca' en un bar. És el tió o el Tió de Nadal. I no caga, sinó que es fa cagar. No expulsa els regals si no rep els cops de bastó. Se l'ha de fer cagar.

A Castellnou de Bages ha passat quelcom similar. L'Ajuntament ha compartit una publicació a xarxes socials amb un doble error. Es refereix a 'Caga Tió' i assegura que els nens "podran cagar el tió". Pobres nens, quan vagin al lavabo i vegin que no han extret excrements sinó que han tret un tió.

Ajuntament de Castellnou de Bages

El ple està format per 9 regidors. 5 d'ells i, per tant, la majoria, són de Castellnou es Mou (CESM). 3 són de Junts per Catalunya 1 de ERC. Ni PSC, ni Comuns, ni VOX, ni PP, no tenen representació municipal perquè no es van presentar. Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) sí que es va presentar, però només va aconseguir 17 vots: els 9 de la llista i els 9 suplents (menys un, que no va votar).

| ACN

Igual que a Pallejà, el CESM s'ha equivocat amb el cartell. És el nou interès pel català. Ja ens hi estem acostumant. El President de la Generalitat Salvador Illa es refereix a la ciutat de Lleida dient Lérida i a la comarca del Baix Llobregat com a 'Bajo Llobregat'. El problema és que massa gent compra aquest discurs i aquesta manera de fer. I no passa res. Tothom continua governant.