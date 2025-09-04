Aviso urgente del Meteocat, se acercan fuertes lluvias hoy y mañana: Los detalles

La atmósfera de estos días ha ido acumulando humedad y contrastes de temperatura, creando las condiciones idóneas para episodios de inestabilidad. El aire cálido del Mediterráneo se encuentra con masas más frías en altura, lo que favorece la formación de tormentas convectivas. Esto significa que los próximos días estarán marcados por chaparrones intensos, descargas eléctricas y acumulaciones de agua que pueden resultar problemáticas en algunas comarcas.

Zonas en alerta este jueves

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado la alerta amarilla por lluvias intensas en varias comarcas de la Catalunya del norte. Se trata del Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Lluçanès y Osona, donde se espera que las precipitaciones superen los 20 litros en solo 30 minutos.

Durante la mañana se prevén chubascos dispersos en la Catalunya central y parte del prelitoral. No obstante, será a partir del mediodía cuando los núcleos tormentosos adquieran más fuerza y persistencia. El Pirineo, el Prepirineo y el nordeste de la Depresión Central concentrarán los chubascos más destacados.

Ya llegando a la noche, una banda de precipitaciones avanzará desde el litoral norte hacia el sur, alcanzando finalmente las Terres de l’Ebre. Aunque la mayoría de registros serán moderados, algunos chaparrones podrían llegar acompañados de tormenta eléctrica o granizo pequeño en el norte.

Un viernes con riesgo creciente en el litoral sur

El viernes traerá un cambio en el mapa de riesgo, situando el foco en las comarcas del litoral tarraconense. Durante la madrugada podría caer algún chubasco débil en el Prepirineo oriental, pero lo más significativo llegará con las primeras horas del día.

Las comarcas del Tarragonès y la Ribera d’Ebre estarán en alerta amarilla, mientras que en el Baix Camp, Baix Ebre y Montsià se ha activado la alerta naranja. Esto significa un mayor peligro por la posibilidad de lluvias localmente fuertes, que pueden superar ampliamente los 20 mm en media hora.

El Meteocat advierte que los chaparrones más intensos estarán acompañados de tormentas eléctricas e incluso rachas de viento en algunos puntos costeros. El tramo horario de mayor riesgo será entre la madrugada y el mediodía, aunque en el Pirineo oriental no se descarta algún episodio aislado por la tarde.

Impacto previsto en el territorio

El fenómeno tendrá una distribución muy irregular: mientras algunas comarcas apenas recibirán precipitaciones, otras registrarán acumulaciones importantes en cortos periodos de tiempo. Esta irregularidad complica la gestión del riesgo, ya que las afectaciones pueden ser muy localizadas y sorprendentes para la población.

El litoral sur, especialmente en Tarragona y Terres de l’Ebre, presenta mayor vulnerabilidad por la concentración de núcleos urbanos y las infraestructuras viarias. Los episodios de lluvia fuerte podrían provocar balsas de agua en carreteras, inundaciones puntuales en zonas bajas y retrasos en la movilidad.