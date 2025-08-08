Aviso urgente del Meteocat por la subida de temperaturas... y lluvias en algunas zonas

La atmósfera en Catalunya prepara un escenario llamativo para este fin de semana, donde el calor y las precipitaciones breves podrían coincidir en el mismo mapa. Un contraste que, aunque no es habitual, se dejará sentir en varias comarcas y exigirá atención tanto de vecinos como de visitantes.

Calor intenso en el interior y el Pirineo occidental

Según la última actualización del Meteocat, el sábado estará marcado por temperaturas elevadas en buena parte del interior, con especial incidencia en las comarcas de Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Vall d’Aran, donde se ha activado la alerta amarilla por calor intenso entre el mediodía y primeras horas de la tarde.

El episodio forma parte de una onda de calor de Ponent que se mantendrá, con variaciones, hasta mediados de la próxima semana. La sensación térmica podrá superar con facilidad los 35 °C en zonas de Ponent y en puntos del Pirineo más expuestos al sol.

Lo singular del sábado es que algunas de estas comarcas —en alerta por calor— también podrían registrar chubascos de tarde, un fenómeno que suele venir acompañado de tormenta y que, en este caso, estará vinculado al desarrollo de nubosidad convectiva.

Un sábado con nubosidad variable y posibles tormentas

Durante la mañana del sábado, el cielo se presentará velado por nubes altas, con algunos bancos de nubes bajas en el litoral norte y sur. A partir del mediodía, el calor favorecerá el crecimiento de nubosidad de evolución en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral, más abundante en el sector occidental.

Se esperan lluvias débiles y dispersas, aunque no se descarta que puntualmente sean moderadas en zonas de montaña, siempre acompañadas de aparato eléctrico y ráfagas de viento localizadas. El contraste térmico y la entrada de humedad desde el sur favorecerán este escenario.

Domingo: calor persistente y repunte en el interior

El domingo, el sol volverá a dominar la mayor parte de Catalunya, aunque con algunos intervalos de nubes bajas al amanecer en el extremo sur del litoral. Con el avance del día, las nubes de evolución volverán a aparecer sobre el Pirineo y Prepirineo occidental, donde de nuevo son probables chubascos débiles o moderados con tormenta.

En cuanto a las temperaturas, la mínima subirá de forma moderada en todo el territorio, salvo en áreas de montaña donde se mantendrá estable. Las máximas serán similares o ligeramente superiores, con un ascenso más marcado en litoral y prelitoral. Meteocat mantiene la alerta amarilla por calor en Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell y Segrià, con valores que volverán a rondar los 35 °C o más.

El contraste térmico como protagonista

Lo más llamativo del fin de semana es que el calor extremo y las lluvias puntuales compartirán protagonismo en comarcas como Noguera o Pallars Jussà, donde se espera un ambiente sofocante durante gran parte del día, interrumpido por precipitaciones de corta duración. Este tipo de configuraciones atmosféricas pueden generar tormentas secas o con poca agua, pero con descargas eléctricas significativas, lo que aumenta el riesgo de incendios en terrenos secos.