Avís urgent del Meteocat: Pluges a partir d'ara mateix en 9 comarques

per Iker Silvosa

Durant aquestes primeres hores de la tarda, l'ambient meteorològic a Catalunya comença a mostrar senyals inequívocs d'inestabilitat. El cel, cada cop més carregat, no és una simple anècdota primaveral: els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya anticipen un episodi rellevant que, encara que d'intensitat moderada, pot generar afectacions en diverses comarques de l'interior.

L'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja activat pel Meteocat afecta de manera directa vuit comarques catalanes: Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Osona, Urgell i Segarra. L'alerta s'inicia a les 14:00 h d'aquest dimecres i es mantindrà activa fins a les 02:00 h del dijous, en una finestra horària especialment crítica per a aquells que transiten per aquestes zones.

| Canva

Segons l'avís oficial, existeix una alta probabilitat de superar els 20 mm de pluja en tan sols 30 minuts, un llindar significatiu que pot derivar en acumulacions sobtades, bassals d'aigua a carreteres i dificultats puntuals en nuclis urbans. Aquest fenomen s'associa a ruixats de caràcter local que, a més de la intensitat pluvial, podrien anar acompanyats de tempesta elèctrica i calamarsa menuda, especialment a les comarques més septentrionals.

La distribució geogràfica del fenomen és de caràcter local, la qual cosa significa que no tota la comarca es veurà afectada per igual, però sí que existeixen àrees amb clara vulnerabilitat a episodis breus però intensos.

Evolució per franges horàries

El pronòstic indica que el gruix de l'episodi es desenvoluparà de 14:00 a 20:00 hora local, moment en què l'índex de perill arriba a un nivell 1/6, segons la matriu de risc del Meteocat. Aquesta categoria, encara que és la més baixa dins de l'escala oficial, no s'ha de prendre a la lleugera, ja que representa un fenomen meteorològic amb potencial disruptiu si coincideix amb activitats a l'aire lliure, desplaçaments o zones amb drenatge deficient.

Durant la matinada, el risc es desplaçarà cap al sud-est de les comarques afectades, mantenint-se la previsió de ruixats localment intensos, però reduint lleugerament la seva freqüència.

En l'escala del Meteocat, el nivell 1 de perill combina dos factors: una probabilitat moderada que el fenomen es materialitzi i una intensitat també moderada, en aquest cas amb pluges que poden superar els 20 mm en mitja hora. Encara que no es tracta d'un esdeveniment extrem, el seu impacte és proporcional al lloc i al moment en què ocorri. En zones urbanes amb mal drenatge o en trams de carretera sense visibilitat, aquesta classe de pluja pot causar problemes de circulació, inundacions puntuals i risc per a motoristes o ciclistes.