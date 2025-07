Sílvia Orriols treu els colors als signants del Pacte de la Vergonya

La presidenta d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha comparegut avui davant els mitjans acreditats al Parlament per denunciar el que ha qualificat com “una operació calculada per intentar silenciar Aliança Catalana” mitjançant una modificació expressa del reglament parlamentari pactada entre els partits del sistema.

En una intervenció breu però contundent, Orriols ha acusat directament PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP de “cuinar un tripijoc de darrera hora” per deixar les dues diputades d’Aliança soles dins del Grup Mixt i, d’aquesta manera, “carregar-les amb una sobrecàrrega inassumible de comissions per fer-les desaparèixer de l’activitat parlamentària”.

“No és que no volguéssim treballar, és que van modificar el reglament expressament perquè no poguéssim arribar a tot”, ha denunciat Orriols. “Sabien perfectament el que feien. Era una trampa per deixar-nos fora del joc, i ara pretenen retreure’ns una absència que ells mateixos van provocar.”

| Parlament de Catalunya

Rècord d’intervencions tot i els entrebancs

Lluny d’amagar-se, Sílvia Orriols ha presentat dades demolidores que desmunten completament els atacs rebuts. Segons les seves xifres, Aliança Catalana és el partit amb més intervencions per diputat de tot el Parlament de Catalunya: 178 intervencions per cap, molt per sobre de les 63 de Junts o les 55 del PSC. “Ens volen fer passar per ganduls, quan en realitat treballem més que tots ells junts”, ha reblat.

També ha sortit al pas de les crítiques per compaginar el càrrec de diputada amb el de batllessa de Ripoll. “No sóc l’única. Hi ha batlles de totes les formacions aquí dins: el de Salt (ERC), el de Castelldefels (PP), la de Vilanova de Bellpuig (Junts), el de Batea (PSC)... Però curiosament només em qüestionen a mi”, ha afirmat.

I per si hi havia cap dubte, ha repassat les dades: mentre el batlle socialista de Batea ha fet 92 intervencions, ella sola n’ha fet 232. “Si algú sap compaginar càrrecs, aquesta sóc jo”, ha afirmat amb seguretat.

El fang del règim no pot amagar la feina feta

La roda de premsa d’Orriols, juntament amb Rosa Maria Soberana, no ha estat només una defensa, sinó un atac directe al sistema. Ha denunciat la hipocresia d’un Parlament que aplica un cordó sanitari mentre per sota mà modifica normes per fer la vida impossible a l’únic partit que no es doblega als dogmes del consens globalista. “Han modificat el reglament per intentar escanyar-nos, i ara ens exigeixen que assistim a tot com si fóssim quinze diputats. És una presa de pèl”, ha declarat.

També ha volgut deixar clar que, malgrat tot, Aliança Catalana segueix “lleial al poble de Catalunya” i treballa cada dia per desplegar el seu programa electoral. “Ni la guerra bruta ni els obstacles institucionals ens aturaran. Som aquí per defensar el nostre país, i ho farem fins al final.”

| Parlament de Catalunya

Un toc d’alerta a les clavegueres del poder

La intervenció d’Orriols arriba en un moment delicat, en què l’establishment busca qualsevol excusa per criminalitzar, invisibilitzar o ridiculitzar la presència d’Aliança Catalana al Parlament. Però les xifres i els fets parlen per si sols: mentre els partits del règim fan servir les institucions per protegir-se mútuament i tapar-se les vergonyes, hi ha un partit que planta cara amb valentia, transparència i treball rigorós.

I avui, un cop més, Sílvia Orriols ha demostrat que ni els pactes de la vergonya, ni les trampes del reglament, ni les campanyes de desprestigi poden aturar la veu d’un poble que ha despertat.