Avís urgent de la Generalitat i ajuntaments: Les oposicions de l’estiu

Durant els últims anys, Catalunya ha impulsat una ambiciosa estratègia per reforçar la seva plantilla d'empleats públics i reduir la temporalitat. A l'Oferta d'Ocupació Pública (OEP) 2025 s'han inclòs gairebé 8.000 places, 3.673 de les quals destinades a personal d'administració i serveis. Aquesta decisió busca consolidar un sector públic tecnificat i reforçat, en un entorn marcat per la necessitat d'estabilitzar plantilles i respondre a l'envelliment dels funcionaris.

Amb la jubilació massiva que es preveu en els pròxims anys, hi ha una finestra temporal ideal per a opositors, tant per a qui busca accés per torn lliure com per a qui opta per promoció interna. Aquests moviments reflecteixen un impuls per renovar les estructures públiques i assegurar continuïtat. L'OEP 2025 i el seu ampli ventall de places recorden el moment “immillorable” per accedir a la funció pública.

Convocatòries per sectors: salut i municipis

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha obert concurs per cobrir 6.037 places estructurades en categories professionals incloses a les ofertes ordinàries de 2022, 2023 i 2024. Les proves consten d'un test de 50 preguntes i un supòsit pràctic, cadascun amb puntuació independent que suma fins a 100 punts. La distribució de mèrits assigna un 60 % a serveis prestats i un 40 % a mèrits curriculars, sense incloure els requisits com a valoracions.

| ACN

Per la seva banda, els ajuntaments catalans comptaran amb 218 noves places de secretaris, interventors i tresorers, gestionades per la Generalitat per primera vegada. Això és un pas ferm per eliminar la dependència de personal temporal en aproximadament el 60 % de les places previstes als municipis, especialment a Lleida, on la necessitat és més aguda.

Requisits i terminis per optar a les places

En la convocatòria sanitària, els aspirants han d'acreditar el nivell de català (inclòs en el primer exercici si no es posseeix certificació). Per a les places municipals, també s'exigeix titulació superior relacionada amb les matèries del lloc i competència en català, amb inscripció oberta des del 5 de juny per 20 dies hàbils elnacional.cat.

A més, la Generalitat ha llançat 63 places d'Auxiliar Administratiu (grup C2) i 64 places per a Administratiu (grup C1), amb salaris que oscil·len entre 1.300 i 1.800 € bruts al mes, en 14 pagues i mitja practicbcn.com. Aquestes posicions ofereixen bona estabilitat i condicions privilegiades amb horari de matí, fet que les converteix en una sortida molt atractiva.

Salari real: del teòric al pràctic

Un auxiliar administratiu (C2) a la Generalitat pot guanyar entre 1.473 € i 2.115 € bruts al mes en funció de complements i antiguitat centreinnova.net. En el cas d'un administratiu (C1), els ingressos bruts se situen entre 1.500 € i 1.900 € mensuals, amb una estructura que inclou sou base, complements de destinació, específic i triennis. Aquesta informació és clau per entendre que, malgrat el brut i el net, l'ocupació pública continua sent competitiva davant el sector privat.

| Canva

Perspectiva crítica i oportunitats per als opositors

La Generalitat ha dissenyat un sistema inclusiu, amb un 7 % de places reservades per a persones amb discapacitat, de les quals el 2 % estan dirigides a discapacitat intel·lectual. Aquestes mesures garanteixen més igualtat d'oportunitats i responen a una visió estructurada de la funció pública com a instrument social.

Per als aspirants, el repte rau a preparar adequadament els exàmens: combinar teoria, pràctica i idiomes. Les acadèmies estan adaptant les seves metodologies per oferir simulacres específics i orientació contínua, ja que el procés selectiu —especialment per a cossos com el Superior— representa una oportunitat de carrera sòlida amb retribució i conciliació.