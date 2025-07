Avís urgent: Alerta a diverses comarques litorals pel mal estat de la mar

La jornada d'avui a la Costa Brava i, en especial, a l'Empordà, està marcada per l'expectació i una certa inquietud entre veïns, turistes i professionals del mar. En ple estiu, la meteorologia torna a esdevenir protagonista, condicionant des de la pesca fins als plans d'aquells que volen gaudir de la platja. L'ambient, lluny de ser l'habitual de calma estival, transmet la tensió que sol acompanyar els dies en què el vent i l'onatge desafien la normalitat a la costa catalana.

Tramuntana protagonista i onades que superen els dos metres i mig

Les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil han activat un avís de situació meteorològica de perill, situant el focus al litoral de l'Alt i Baix Empordà. Els mapes publicats aquest matí evidencien una situació singular: la combinació d'una tramuntana moderada amb ratxes que poden assolir intensitats molt fortes al nord i est de l'Empordà, i una mar que mostra la seva pitjor cara, amb onades que poden superar els 2,5 metres durant bona part del dia.

El fenomen respon al predomini d'un flux de component nord a l'extrem oriental del litoral català. La tramuntana bufa amb persistència, especialment a prop del cap de Creus i a la zona de Begur, punts on el vent es canalitza i pot arribar a registrar ràfegues superiors a l'habitual. Aquest escenari genera una maregassa significativa, amb onades altes i mar de fons, obligant a redoblar la precaució en tots els àmbits vinculats al mar.

L'avís de perill, que segons el Meteocat arriba a un grau 1/6 (perill moderat però significatiu), afecta principalment la franja de litoral nord, abastant el nord de l'Alt Empordà fins a la Costa Brava central. L'avís estarà vigent almenys fins a les 20:00h d'avui, tot i que les condicions podrien persistir localment més enllà d'aquest horari en funció de l'evolució del vent.

Zones i horaris de màxima afectació: alerta i prealerta a l'Empordà

L'anàlisi horària realitzada pel Servei Meteorològic de Catalunya situa el període de major risc durant tota la jornada, amb especial incidència a les primeres hores del dia i cap al final de la tarda. La maregassa serà més notable al nord del cap de Creus i a la costa propera a Begur, zones on les onades poden superar àmpliament el llindar dels 2,5 metres, arribant fins i tot als 3 metres en moments puntuals si el vent bufa amb força sostinguda.

La direcció predominant de l'onatge serà del nord, amb una component de mar de fons que dificultarà l'activitat nàutica i pot generar corrents i ressaca a platges obertes al vent. A més, l'avís no només afecta la navegació, sinó també banyistes i usuaris de les platges, ja que l'estat de la mar pot canviar de manera brusca en qüestió de minuts.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT Onatge per a l'Alt i Baix Empordà, recordant la importància de no banyar-se ni romandre a la vora si hi ha onatge fort, i recomanant evitar l'accés a espigons i zones exposades al mar. La coordinació entre Meteocat i Protecció Civil és clau per garantir la seguretat en una jornada en què la mar imposa el seu propi ritme.

Mentre l'Empordà queda sota la influència directa de la tramuntana i la mar grossa, altres zones del litoral i prelitoral de Catalunya presenten un panorama més benigne. Al sector central del litoral i del prelitoral, així com a l'interior del quadrant nord-est i a la Catalunya central, el vent serà de component sud i est, amb intensitat variable entre fluixa i moderada. A la resta del territori predominaran els vents de component nord i oest, també en general febles, tot i que a l'interior, especialment de matinada i durant la nit, podrà calmar i adoptar direcció variable.