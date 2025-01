Avís preocupant del Meteocat: El canvi de temps que arriba aviat

per Mireia Puig

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat una nova previsió que no deixarà indiferents a aquells que ja s'havien acostumat a l'estabilitat hivernal dels últims dies. Encara que l'any continua amb un ambient fred, les temperatures experimentaran un lleuger ascens que serà de curta durada, per després tornar a descendir de manera clara. A més, dissabte arribarà un front que portarà precipitacions tant al Pirineu com en altres zones del territori català.

A continuació, desglossem l'evolució prevista per als pròxims dies, especialment la inestabilitat que el Meteocat ha volgut subratllar, i les implicacions que el canvi de temps pot tenir en zones muntanyoses i d'interior. Les comarques costaneres també podrien veure's afectades, per la qual cosa s'insta a la ciutadania a mantenir-se informada.

Pujada efímera de temperatures

Segons l'última actualització del Meteocat, dijous mantindrà un ambient fresc però sense grans sobresalts, amb màximes que podrien superar lleugerament les de jornades anteriors. Divendres, en canvi, es preveu un cert repunt dels termòmetres al llarg del matí, permetent que l'ambient sigui una mica més temperat del que es podria esperar en ple mes de gener.

No obstant això, els meteoròlegs insisteixen que aquest ascens serà breu, ja que les mínimes continuaran sent baixes durant la matinada i primeres hores del matí, i es produirà un nou gir a la baixa quan arribi el front anunciat.

Aquesta alternança tèrmica obliga a extremar la prudència en la conducció nocturna i interurbana, ja que la formació de bancs de boira o fins i tot la presència de gel a la calçada no poden descartar-se. Especial atenció han de prestar els conductors que transiten per trams muntanyosos o valls tancats, on els contrastos de temperatura es notaran amb més intensitat.

Dissabte: arribada d'un front amb pluja i neu

El Meteocat situa dissabte com a punt d'inflexió. Un front entrarà pel nord-oest, portant precipitacions al Pirineu, Prepirineu i, de manera més dispersa, a altres àrees del país.

Encara que els models actuals no apunten, per ara, a un episodi de pluges torrencials, sí que s'espera que el Pirineu rebi nevades en cotes relativament mitjanes, de manera que les estacions d'esquí i els entorns muntanyosos podrien veure's beneficiats per un nou mantell blanc.

La resta del país podria experimentar ruixats intermitents, més freqüents en comarques de l'interior i a la meitat nord, mentre que les zones litorals oscil·laran entre períodes assolellats i xàfecs passatgers. Amb la caiguda de les temperatures en paral·lel, el fred tornarà a ser el protagonista en finalitzar la setmana.