Catalanofòbia a Gran Hermano: Qui és el personatge que la diu grossa?

Gran Hermano porta més de dues dècades en emissió. És un dels programes estrella de la història de Telecinco, juntament amb Sálvame, la Isla de las Tentaciones, Supervivientes, etc. En definitiva, tot es resumeix en poques paraules. Programes fets per ximples i per a ximples. Gent cridant sense cap ordre. Converses de bar i molt de sexe.

A Gran Hermano, un grup de nois i noies amb les hormones disparades es tanquen en una casa durant diversos mesos. Allà conviuen, es coneixen, discuteixen, s'emboliquen... Són gent sense ofici ni benefici que no han deixat cap projecte interessant a l'exterior. Bé, per a ells i elles això és feina. Confien en ser tertulians de Telecinco una vegada surtin de la casa.

| Telecinco

Aquest any ja hem vist la primera dosi de catalanofòbia. Una noia que viu a Catalunya és acusada de parlar castellà amb accent castellà i quan aquesta fa broma dient que parlarà en català, el seu amic s'hi nega. "No, no, a mi esto no me gusta".

El vídeo ha estat compartit per l'activista Sergi Maraña, que ha afegit el següent comentari: "Catalanofòbia, en directe". A partir d'aquí, s'ha obert un meló i els seus seguidors han començat un debat sobre la importància que a Gran Hermano es tinguin actituds com aquesta.

"És Gran Hermano, no es pot demanar més", deia un. Tot i això, l'altre deia que l'emissió es permet a Catalunya i que encara que sigui una cadena privada, és un missatge d'odi cap a Catalunya i cap als catalans.

Carlos Navarro, el Yoyas, un referent de Gran Hermano

L'any 2021, Carlos Navarro va participar en la segona edició del programa de telerealitat "Gran Germà" a Espanya. El seu temperament impulsiu i la seva relació amb la concursant Fayna Bethencourt ho van convertir en un dels participants més destacats de la temporada. No obstant això, el seu comportament agressiu cap als companys va portar a la seva expulsió disciplinària del programa, sent el primer concursant en la història del reality a ser expulsat per aquest motiu.



Després del seu pas per la televisió, Navarro empezó en la política local. En 2015, es va presentar com a candidat pel partit Ciutadans a Vilanova del Camí, Barcelona, obtenint una acta de regidor. Durant el seu mandat, es va centrar en assumptes municipals, encara que la seva carrera política va ser breu i no exempta de controvèrsies.

A partir d'aquí, va començar a tenir problemes amb la justícia. La relació entre Carlos Navarro i Fayna Bethencourt va continuar després de "Gran Germà", arribant a casar-se i tenir dos fills. No obstant això, amb el temps, Fayna va denunciar a Navarro per maltractaments físics i psicològics. A l'abril de 2022, el Jutjat penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria va condemnar a Navarro a cinc anys i vuit mesos de presó per delictes de maltractament habitual, lesions i amenaces cap a la seva exparella i els seus fills.

| ACN, XCatalunya

Després de la sentència, Navarro havia d'ingressar a la presó al novembre de 2022, però no es va presentar, la qual cosa va portar al fet que s'emetés una ordre de crida i cerca en contra seva. Després de 19 mesos en parador ignorat, va ser detingut al juny de 2024 en una localitat de la província de Barcelona. La seva detenció i posterior ingrés a la presó van posar fi al seu període de fugida, i actualment compleix la condemna imposada per la justícia.