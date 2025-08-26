Llega la felicidad a estas 2 zonas: la AEMET confirma la mejor noticia de la semana

Con agosto en su recta final, el tiempo vuelve a centrar la atención en la península ibérica. Las condiciones meteorológicas marcarán el ritmo de la semana con cambios notables. La previsión anuncia novedades que darán un respiro a buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su predicción semanal, destacando dos zonas donde el tiempo y las temperaturas agradables serán las protagonistas. Tras un lunes con chubascos aislados, la situación evoluciona de forma favorable en varias regiones.

Descenso térmico y tormentas localizadas

La AEMET prevé para este martes y miércoles chubascos intensos, acompañados de tormenta, en el nordeste peninsular. Aragón, Navarra y el norte de Cataluña se verán afectados por esta inestabilidad. El miércoles, además, las lluvias alcanzarán Galicia y el noroeste de Castilla y León.

| Getty Images, esp.xcatalunya.cat

En el resto de la península no se esperan precipitaciones significativas durante estos días. Este cambio traerá consigo una notable bajada de temperaturas entre el miércoles y el viernes. En zonas del interior, los termómetros caerán varios grados, ofreciendo un ambiente más fresco.

Estas condiciones marcarán un breve respiro antes de que el fin de semana devuelva las temperaturas a niveles propios de finales de agosto. Por tanto, quienes huyan del calor encontrarán en estos días una oportunidad para disfrutar al aire libre. Será especialmente perceptible en comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura.

Canarias y el Mediterráneo: estabilidad y temperaturas agradables

Mientras algunas zonas peninsulares lidian con tormentas, otras disfrutan de una situación mucho más favorable. Canarias y el litoral mediterráneo mantienen una estabilidad atmosférica que invita al disfrute. Las temperaturas en estas áreas seguirán dentro de los valores normales para esta época.

En el archipiélago canario, la situación será especialmente tranquila. No se prevén cambios bruscos ni lluvias y se mantendrá la tónica habitual de cielos despejados y ambiente templado. Esta constancia convierte al archipiélago en uno de los destinos más atractivos para cerrar el mes.

El este peninsular también vivirá una semana sin sobresaltos. En regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y el este andaluz, el tiempo será mayormente seco y soleado. Aunque puedan aparecer algunas nubes, no se esperan precipitaciones relevantes.

| Pexels, X, Montaje propio, @globerourdiales

Una pausa bienvenida para disfrutar del aire libre

Este alivio térmico y la ausencia de lluvias en buena parte del país llegan en el momento justo. Tras semanas marcadas por el calor intenso, muchos podrán recuperar planes al aire libre sin preocuparse por tormentas. Parques, terrazas y paseos junto al mar volverán a llenarse de vida, gracias a un tiempo más amable y previsible.

También será una ocasión ideal para quienes están de vacaciones y buscaban días más templados. La bajada de temperaturas favorece escapadas al campo o visitas culturales sin el agobio del calor extremo. Incluso en zonas urbanas, el ambiente se sentirá más llevadero.