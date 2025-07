Una argentina propalestina llança un atac furibund contra els catalans

Una influencer argentina ha provocat una allau de crítiques i denúncies després de publicar una sèrie de missatges i vídeos carregats de menyspreu cap als catalans. La jove, resident a Barcelona, ha afirmat públicament que mai no va conèixer “gent més repugnant que els espanyols, més específicament els catalans”

Aquesta frase —difosa en una publicació a X (abans Twitter) i acompanyada d’una fotografia de perfil de la usuària— ha estat només una de les moltes expressions que han escandalitzat milers d’usuaris. A la imatge, clarament visible, es mostra el seu compte @supercursi juntament amb el missatge d’odi en text pla.

Un vídeo a TikTok, l’origen de la polèmica

L’esclat viral va començar després de la difusió d’un vídeo al canal TikTok del portal "Barcelona Secreta", on un reporter preguntava a vianants sobre quines zones de Barcelona preferien evitar. La jove va respondre sense embuts: “Com més catalana és la zona, més intento evitar-la”

Aquesta declaració, lluny de quedar-se aquí, va ser seguida de comentaris en què afirmava sentir-se còmoda en barris amb població immigrant i allunyats de la cultura local. “Tot el que no sigui espanyol ni català, per mi està bé”, va arribar a dir, afegint fins i tot que els catalans li semblaven “una versió pitjor dels espanyols”

El vídeo va ser eliminat pel compte original després de l’allau de reaccions, però ja havia estat descarregat i difós per altres usuaris, amplificant-ne l’abast i l’impacte social.

Reaccions socials i denúncies

Les xarxes socials, especialment X i Instagram, es van omplir de missatges de rebuig cap a les paraules de la jove. Molts usuaris catalans es van mostrar dolguts i indignats pel que van considerar un cas clar de “catalanofòbia”, i alguns fins i tot han anunciat que denunciaran tant l’autora de les declaracions com el mitjà que inicialment va difondre el contingut, per promoure discursos d’odi.

Plataforma per la Llengua ha condemnat els fets, assenyalant al seu perfil oficial que “evitar barris perquè s’hi parla català no és una opinió, és xenofòbia lingüística”. A més, ha aprofitat per instar els mitjans digitals a respectar la llengua catalana, i ha criticat "Barcelona Secreta" per no oferir el seu contingut en català.

Una actitud reiterada

Lluny de tractar-se d’un comentari aïllat, s’han recuperat publicacions anteriors de @supercursi en què mostrava un discurs reiterat de menyspreu cap a la població local. En un tuit publicat al gener d’aquest any, la usuària escrivia: “Mai no vaig conèixer gent més repugnant que els espanyols, més específicament els catalans. Tinc el cos constantment tens de fàstic des que vaig posar un peu a Barcelona”

Debat sobre el respecte i la convivència

Col·lectius en defensa de la llengua catalana i del respecte a la diversitat cultural han aprofitat l’ocasió per tornar a denunciar la banalització d’actituds discriminatòries cap al català, que segons diversos informes, continua sent objecte de la majoria d’agressions lingüístiques a Catalunya.

Tot i que no s’ha pogut confirmar al cent per cent, tot apunta que l’autora del tuit viral amb insults cap als catalans i la jove que apareix al vídeo de "Barcelona Secreta" serien la mateixa persona. Coincideixen tant el nom d’usuari (@supercursi) com el to, l’estil de comunicació i l’actitud mostrada a ambdues plataformes.

Tanmateix, no havent-hi una declaració oficial ni una verificació directa, aquesta associació s’ha de prendre amb cautela i esmentar-se en condicional