Tornen les pluges a Catalunya: Tots els detalls

per Joan Grimal

La calor estiuenca continua dominant a Catalunya, i els pròxims dies no en seran una excepció, almenys fins dissabte. Segons la predicció del Meteocat, tant dijous com divendres estaran marcats pel sol, amb pocs núvols i temperatures que, tot i que no arribaran a extrems, sí que mantindran un ambient càlid i agradable.

Dijous, les condicions meteorològiques seran especialment estables. A la major part del territori català lluirà el sol sense interrupcions, tot i que en alguns punts del litoral podrien aparèixer núvols baixos durant les primeres hores del dia. Al Pirineu, a la tarda, es formaran alguns núvols d'evolució, però sense conseqüències destacables.

Divendres no variarà gaire respecte al dia anterior. S'espera fins i tot més sol, ja que desapareixerà part dels núvols baixos que afectaven el litoral. Les temperatures continuaran sent càlides, amb màximes que oscil·laran entre els 28 i els 34 graus a l'interior, i una mica més suaus a la costa a causa de la influència del mar.

Dissabte canvia tot: tornen les pluges

El veritable canvi arribarà dissabte. Després de dos dies de calma meteorològica, l'ambient es tornarà inestable. Les previsions apunten a un augment de la nuvolositat, especialment al nord-est del país i al Pirineu, on s'esperen ruixats moderats, acompanyats en alguns casos de tempestes elèctriques.

El mapa compartit pel Meteocat mostra clarament aquesta evolució: mentre dijous i divendres apareixen coberts de sol, dissabte diverses zones, especialment el nord i nord-est de Catalunya, es tenyeixen de núvols foscos amb símbols de pluja. És un indici clar que es preveuen precipitacions que podrien afectar comarques com l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà. Fins i tot no es descarta que arribin puntualment a àrees del Pla de l'Estany o la Selva.

Aquestes pluges podrien venir acompanyades d'una baixada moderada de les temperatures, especialment a les zones afectades per la nuvolositat i la pluja. Tot i que no s'espera un desplom tèrmic dràstic, sí que es notarà un ambient una mica més fresc que els dies anteriors. La previsió indica que les màximes baixaran entre 3 i 5 graus.

Què provocarà aquest canvi?

L'augment de la inestabilitat es deu a l'entrada d'aire més fred en capes altes de l'atmosfera combinat amb un lleuger flux de llevant en superfície. Aquesta situació genera el brou de cultiu perfecte perquè es formin núvols convectius en zones de muntanya, especialment durant les hores centrals del dia.

El Meteocat ja ha advertit que no es descarten fenòmens localment forts, tot i que encara falta precisió per delimitar les àrees més afectades. El que està clar és que qui planegi sortides a l'aire lliure dissabte haurà d'estar atent a l'evolució del temps, especialment si té previst visitar el Pirineu o el Prepirineu.

Diumenge: es manté la inestabilitat?

Tot i que la previsió encara és incerta, els models apunten que diumenge podria continuar la inestabilitat, especialment durant la primera meitat del dia. Tanmateix, s'espera que el temps millori progressivament des del migdia, amb obertura de clarianes i temperatures que tornarien a pujar lleugerament.

En definitiva, després de dos dies marcats pel sol, Catalunya viurà un dissabte amb gust de canvi. Les pluges i les tempestes seran les protagonistes al nord del país. Així que toca gaudir del bon temps... mentre duri.