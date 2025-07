Aliança Catalana ensorra la propaganda de PSOE i ERC amb el finançament singular

Nou cop sobre la taula d’Aliança Catalana al Parlament. Durant el debat monogràfic sobre les infraestructures celebrat aquest dimarts, la diputada Rosa Maria Soberana ha alçat la veu per reclamar una inversió equivalent al 3,5% del PIB català com a mesura mínima per revertir el “dèficit estructural” que pateix el país. La diputada ha deixat clar que Catalunya pateix “una asfíxia planificada”, i ha disparat amb contundència contra tots els responsables: “Espanya ens roba, i vosaltres —PSC, ERC, Junts, Comuns i CUP— hi col·laboreu amb el vostre silenci i submissió.”

La diputada ha denunciat que la manca d’infraestructures adequades limita el creixement i la competitivitat del país, i ha recordat que segons dades de Foment de Treball, el dèficit acumulat ja supera els 39.000 milions d’euros: “És una dada repugnant, conseqüència directa del saqueig fiscal que ens aplica Madrid”, ha etzibat.

Infraestructures al servei d’una Catalunya independent i competitiva

Aliança Catalana ha exigit un pla d’inversió massiu i urgent, posant com a referència països com Suïssa o Àustria en matèria ferroviària.

“Necessitem una xarxa de ferrocarril moderna, amb transferència total de Rodalies, i sense empreses mixtes amb l’Estat”, ha dit Soberana, que també ha detallat projectes concrets com:

Modernització de les línies R15, R16, R17 i R2.

Un nou túnel de Collserola per descongestionar les línies S1 i S2.

Un corredor ferroviari transversal de Ponent a la Costa Brava passant per l’aeroport de Girona.

Estacions intermodals a Lleida i a l’Aldea.

Execució urgent de l’estació intermodal de la Boella al Port de Tarragona.

Desplegament total del sistem de pagament de l’ATM i la integració tarifària a tot Catalunya.



També ha exigit la connexió de tots els aeroports catalans —Barcelona, Girona, Reus, Alguaire, Sabadell i Andorra-la Seu— i una aposta ferma pel transport ferroviari de mercaderies per descongestionar la xarxa viària i millorar la competitivitat.

Transport públic digne per a l’interior i el món rural

Soberana ha denunciat el menyspreu de la Generalitat envers el món rural: “Tenim pobles sencers sense un transport públic digne. No només és discriminació territorial, és una vulneració flagrant del dret a la mobilitat”. Per això, Aliança reclama:

Protocol unificat del bus interurbà i transport sota demanda.

Millora de l’accés als polígons industrials.

Garantir la qualitat i l’accessibilitat del servei en vista de les concessions de 2028.

Suport tècnic i econòmic des de la Generalitat a totes les ATM i municipis.

Carreteres perilloses, governs inactius

L’alerta també ha arribat en matèria de seguretat viària. Catalunya presenta xifres de sinistralitat preocupants i vies com l’AP-7, la N-II, la N-340 o la C-55 acumulen morts i accidents greus.

Aliança Catalana ha exigit accions immediates com:

Execució del pla de seguretat viària.

Licitació de la N-260 i desdoblaments urgents de vies com la C13, C53, C12, N-230 i C14.

Finalització de l’A-27 i reforma de la N-240.

Desdoblament de la C55 en tots els trams i actuacions a la B-40.

“Catalunya ha de tornar a ser rica i plena”

El discurs ha culminat amb un clam clar i directe: “Volem que Catalunya torni a ser rica i plena. Volem una Catalunya lliure.” I amb aquesta llibertat, ha deixat clar Rosa Maria Soberana, podrà arribar la inversió que el país es mereix. Mentrestant, Aliança Catalana ja ha registrat cinc propostes de resolució per promoure el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya.