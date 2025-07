Una argentina propalestina lanza un furibundo ataque contra los catalanes

Una influencer argentina ha provocado una oleada de críticas y denuncias tras publicar una serie de mensajes y vídeos cargados de desprecio hacia los catalanes. La joven, residente en Barcelona, ha afirmado públicamente que nunca conoció “gente más repugnante que los españoles, más específicamente los catalanes”.

Esta frase —difundida en una publicación en X (antes Twitter) y acompañada de una fotografía de perfil de la usuaria— ha sido solo una de las muchas expresiones que han escandalizado a miles de usuarios. En la imagen, claramente visible, se muestra su cuenta @supercursi junto con el mensaje de odio en texto plano.

Un vídeo en TikTok, el origen de la polémica

El estallido viral comenzó tras la difusión de un vídeo en el canal TikTok del portal "Barcelona Secreta", donde un reportero preguntaba a transeúntes sobre qué zonas de Barcelona preferían evitar. La joven respondió sin tapujos: “Cuanto más catalana es la zona, más intento evitarla”.

| XCatalunya

Esta declaración, lejos de quedarse ahí, fue seguida de comentarios en los que afirmaba sentirse cómoda en barrios con población inmigrante y alejados de la cultura local. “Todo lo que no sea español ni catalán, para mí está bien”, llegó a decir, añadiendo incluso que los catalanes le parecían “una versión peorcita de los españoles”.

El vídeo fue eliminado por la cuenta original tras la avalancha de reacciones, pero ya había sido descargado y difundido por otros usuarios, amplificando su alcance y el impacto social.

| Dean Drobot, XCatalunya

Reacciones sociales y denuncias

Las redes sociales, especialmente X e Instagram, se llenaron de mensajes de rechazo hacia las palabras de la joven. Muchos usuarios catalanes se mostraron dolidos e indignados por lo que consideraron un caso claro de “catalanofobia”, y algunos incluso han anunciado que denunciarán tanto a la autora de las declaraciones como al medio que inicialmente difundió el contenido, por promover discursos de odio.

Plataforma per la Llengua ha condenado los hechos, señalando en su perfil oficial que “evitar barrios porque se habla catalán no es una opinión, es xenofobia lingüística”. Además, ha aprovechado para instar a los medios digitales a respetar la lengua catalana, y ha criticado a "Barcelona Secreta" por no ofrecer su contenido en catalán.

Una actitud reiterada

Lejos de tratarse de un comentario aislado, se han rescatado publicaciones anteriores de @supercursi en las que mostraba un discurso reiterado de desprecio hacia la población local. En un tuit publicado en enero de este año, la usuaria escribía: “Nunca conocí a gente más repugnante que los españoles, más específicamente los catalanes. Tengo el cuerpo constantemente tenso de asco desde que puse un pie en Barcelona”.

Debate sobre el respeto y la convivencia

Colectivos en defensa de la lengua catalana y del respeto a la diversidad cultural han aprovechado la ocasión para volver a denunciar la banalización de actitudes discriminatorias hacia el catalán, que según diversos informes, sigue siendo objeto de la mayoría de agresiones lingüísticas en Catalunya.

Aunque no se ha podido confirmar al cien por cien, todo apunta a que la autora del tuit viral con insultos hacia los catalanes y la joven que aparece en el vídeo de "Barcelona Secreta" serían la misma persona. Coinciden tanto el nombre de usuario (@supercursi) como el tono, el estilo de comunicación y la actitud mostrada en ambas plataformas.

Sin embargo, al no haber una declaración oficial ni una verificación directa, esta asociación debe tomarse con cautela y mencionarse en condicional.