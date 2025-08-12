'Vent fort o molt fort': mitja Espanya en alerta avui després d'aquest avís de l'AEMET

Durant els últims dies, la calor intensa ha marcat el clima a bona part d'Espanya. Les temperatures diürnes han estat inusualment altes per a l'època, amb cels majoritàriament serens. Les nits, especialment al centre i sud, han mantingut un ambient càlid que gairebé no ha donat treva.
Aquest escenari estiuenc fora de temporada ha afavorit activitats a l'aire lliure i jornades d'oci prolongades. Tanmateix, el patró atmosfèric mostra signes de vent que es faran evidents en les pròximes hores. Els contrastos tèrmics i la inestabilitat començaran a guanyar terreny.
Vent: part de la inestabilitat a l'interior peninsular
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que avui es formi nuvolositat d'evolució en àmplies zones de l'interior peninsular, amb risc de tempestes aïllades. Aquesta situació afectarà Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Aragó, Comunitat de Madrid i part d'Extremadura. En aquestes àrees, els núvols podran descarregar ruixats intensos.
Tant avui dimarts com demà dimecres, l'activitat tempestuosa augmentarà, acompanyada de ratxes de vent fortes o molt fortes. Aquestes ràfegues podran superar els 70 km/h en punts de la Meseta Nord, la Meseta Sud i la vall de l'Ebre. Zones muntanyoses com el Sistema Ibèric i la Serralada Central estaran entre les més afectades.
Les temperatures màximes es mantindran elevades fins dimecres, quan baixaran a valors més propis de l'estació. Les mínimes continuaran sent altes, amb nits tropicals al centre, interior sud i vall de l'Ebre.
Retorn de l'estabilitat a partir de dijous
A partir de dijous, es preveu un retorn a l'estabilitat amb predomini del sol a la major part del país. Aquest canvi permetrà la recuperació de temperatures màximes elevades, tot i que sense la calor extrema de jornades prèvies.
Al nord i litoral mediterrani, les condicions seran especialment agradables, amb cels serens i vent moderat. Al sud i centre peninsular, les tardes tornaran a registrar valors alts, però sense la inestabilitat que marcarà l'inici de la setmana.
El cap de setmana es presenta estable i sec a la major part d'Espanya, consolidant un escenari ideal per a activitats a l'aire lliure. El contrast entre l'inici i el final de la setmana reflectirà la variabilitat típica de l'estiu a la península.