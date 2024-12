Anunci urgent de Protecció Civil pel fort vent que està a punt d'arribar

per Mireia Puig

L'hivern avança amb canvis sobtats. Les temperatures baixen i s'intensifiquen els fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil acaba d'activar una alerta important. El fort vent previst per a aquest diumenge i dilluns afectarà gran part de Catalunya. Ratios de velocitat superiors a 90 km/h amenacen diverses comarques. Caldrà prendre precaucions extres en totes les activitats a l'aire lliure.

Aquestes ratxes de component nord i oest arribaran amb força. El Pirineu, el prelitoral sud i els dos extrems del país viuran moments delicats. Empordà i Terres de l’Ebre s'inclouen en aquesta alerta prioritària. En paral·lel, es preveu una nevada intensa al Pirineu Occidental. La cota de neu baixarà fins als 800 metres en alguns trams. Protecció Civil ha sol·licitat extremar la prudència en desplaçaments i esports d'hivern.

La situació s'agreuja perquè la neu podria superar els 20 centímetres en zones altes. Val d’Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà figuren com a comarques més afectades. Els responsables meteorològics anticipen gruixos considerables per sobre dels 1.400 metres. La combinació de vent i neu produirà condicions complicades a la carretera. Davant qualsevol dubte, el millor és posposar viatges no urgents.

| ACN

Vent al límit: risc en exteriors

Protecció Civil recomana assegurar objectes i decoracions nadalenques. Qualsevol element solt en balcons o terrasses pot sortir disparat. Els testos, llums o adorns representen un perill quan el vent supera cert umbral. Les ràfegues intenses poden trencar vidres o danyar vehicles estacionats. Per això, cal revisar finestres i subjectar bé tot el que estigui en exteriors.

El vent pot ocasionar talls en el tendit elèctric. Les autoritats assenyalen que, davant possibles incidències, convé comptar amb llanternes i bateries carregades. La precaució també s'ha de traslladar als boscos i zones rurals. Branques o arbres debilitats poden caure sense previ avís. És essencial consultar la informació meteorològica abans de planificar excursions.

Les activitats esportives a l'aire lliure presenten riscos afegits. Un cop de vent pot desequilibrar a qui practica ciclisme o senderisme. La recomanació és valorar molt bé si val la pena sortir. En ports de muntanya o carreteres secundàries, les ràfegues poden ser especialment traïdores. Respectar les senyals i les indicacions de les autoritats locals pot evitar accidents greus.

| Andrew1Norton, Getty Images

Precaucions a la carretera i a l'aire lliure

El trànsit és una de les majors preocupacions de Protecció Civil. Amb vents de 90 km/h, un avançament en autovia pot complicar-se. Els vehicles més lleugers, com motos o turismes petits, corren un risc major. La DGT insisteix en la importància de subjectar amb fermesa el volant. També és recomanable mantenir la distància de seguretat i reduir la velocitat.

Pel que fa a la decoració nadalenca a la via pública, els ajuntaments revisen els ancoratges. Es volen evitar despreniments que puguin caure sobre vianants o cotxes en circulació. Per prevenir problemes, molts municipis reforcen la subjecció dels elements més pesats. Tot i així, es demana la col·laboració ciutadana. Si s'observa algun element solt, s'ha d'informar a la policia local.