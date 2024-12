Adeu a la tranquil·litat, torna neu intensa en 3 comarques a partir de demà diumenge

L'ambient hivernal es fa notar amb força. Les temperatures cauran en picat aquests pròxims dies. La sensació de fred és cada cop més acusada. Ara, els mapes meteorològics anuncien un canvi radical. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat el seu avís de situació de perill per neu. La tranquil·litat s'acaba per a diverses zones del nord del país.

Demà diumenge a la tarda, començarà una nevada que podria acumular gruixos destacables. Aquest fenomen afectarà milers de persones que tornen de les seves escapades de cap de setmana. També a aquells que planegen desplaçar-se per motius laborals o familiars. S'espera que els termòmetres se situïn per sota dels valors habituals per a aquestes dates. Per això, el risc de trobar-se amb carreteres glaçades augmentarà.

Són temps complicats per a la mobilitat en carreteres secundàries. El fred i la humitat podrien crear plaques de gel de manera sobtada. Qualsevol distracció al volant pot tenir conseqüències molt perilloses. És molt possible que, en alguns ports de muntanya, s'exigeixi aquest element per circular. La neu arriba amb intensitat a partir de la tarda de diumenge, però el temporal podria prolongar-se fins a la matinada de dilluns.

Primer avís: un diumenge amb canvis bruscos

Les altes pressions dels dies anteriors semblen retirar-se. Arriba una borrasca amb aire fred en altura. Aquest contrast facilitarà la formació de nevades en cotes superiors a 1.400 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya calcula que es podrien superar els 20 centímetres de gruix en aquestes zones altes. Els mapes isobàrics indiquen un gir progressiu del vent.

Provindrà de components humides que impulsen la formació de núvols carregats d'aigua. En entrar en contacte amb l'ambient gèlid de les muntanyes, precipitarà en forma de neu. En comarques on no és tan habitual veure grans nevades, la sorpresa pot ser majúscula.

La previsió detalla que el major pic d'activitat arribarà al capvespre de diumenge. En aquell moment, s'esperen taxes de precipitació considerables. Com més avanci la matinada, més possibilitats de talls puntuals en algunes carreteres. La recomanació és consultar la informació d'última hora abans de sortir. Portar al vehicle una manta, aigua i bateries carregades per al telèfon és clau. La prudència és el millor aliat quan es circula en condicions adverses.

Zones més afectades: tres comarques en el punt de mira

L'alerta principal se centra en tres comarques del Pirineu i Prepirineu català. Es tracta de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Tot i que el part oficial no descarta nevades en altres àrees, el gruix de la precipitació se centrarà en aquestes. L'orografia de la regió facilita l'acumulació de neu, especialment en vies de muntanya.

Alguns municipis podrien registrar gruixos que superin els 20 centímetres. Els responsables de Protecció Civil ja han elaborat plans d'actuació. Les llevaneus i les brigades de manteniment estan preparades. Es revisaran amb més assiduïtat els túnels i accessos per garantir la seguretat.

D'altra banda, les poblacions de menor altitud podrien experimentar neu a primeres hores de la tarda. Tanmateix, és probable que allà es barregi amb pluja, deixant acumulacions més discretes. Tot i així, el risc de glaçades nocturnes seguirà sent alt. El Servei Meteorològic adverteix que el vent podria intensificar la sensació tèrmica de fred. Això es traduirà en un entorn més hostil per a la conducció i per a les activitats a l'aire lliure.