Situació molt complicada dilluns per vent: Meteocat confirma les comarques en risc

per Sergi Guillén

Aquesta setmana, Catalunya ha viscut episodis de vent que han posat en alerta bona part del territori. Des del començament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès avisos diaris detallats sobre les ratxes previstes. Les actualitzacions han estat clau perquè la població estigui informada i prengui precaucions davant els riscos associats.

El vent ha impactat de manera desigual, amb zones del litoral i el prelitoral més afectades; a les àrees muntanyoses, les ratxes han superat els 25 metres per segon, generant preocupació. Els experts han assenyalat que aquests episodis, encara que habituals a l'hivern, requereixen especial atenció per la seva intensitat. Les previsions meteorològiques han estat acompanyades de mapes que mostren les àrees més vulnerables a aquest fenomen.

El Meteocat ha insistit que el vent seguirà present en els pròxims dies, especialment dilluns. Les actualitzacions publicades indiquen un risc moderat (nivell 2/6) en diverses comarques. Aquest nivell d'alerta implica una afectació local, amb possibilitat de superar els llindars habituals de seguretat.

Les comarques més afectades

Segons l'avís emès per dilluns 23 de desembre, les ratxes màximes de vent podrien superar els 25 metres per segon. El pronòstic identifica un impacte més significatiu a les zones altes i mitjanes de Catalunya, on la component nord-oest i nord serà predominant.

El mapa actualitzat del Meteocat mostra que comarques com l'Alt Empordà, el Vallès Oriental i zones de la Catalunya Central estaran sota risc moderat. A més, la franja horària més crítica serà entre les 6 i les 18 hores, quan el vent assolirà la seva màxima intensitat. Aquest patró és similar a l'observat diumenge, encara que amb una distribució més localitzada del risc.

El Meteocat ha recordat a la població la importància d'assegurar objectes susceptibles de ser arrossegats pel vent. També es recomana evitar activitats a l'aire lliure en zones de risc elevat, especialment en àrees muntanyoses. Les autoritats han activat plans d'emergència per minimitzar els danys i garantir la seguretat.

Per què aquestes ratxes de vent?

Les ratxes intenses de vent estan associades a l'entrada d'un front fred que travessa Catalunya. Aquest fenomen genera un contrast tèrmic entre l'aire càlid i fred, intensificant els corrents de vent. A més, l'orografia de Catalunya juga un paper crucial, especialment en àrees properes als Pirineus i el litoral.

La component nord i nord-oest també és resultat d'un anticicló situat a l'Atlàntic i una borrasca al Mediterrani. Aquesta configuració crea un corredor de vents forts, coneguts com a tramuntana en algunes regions. Encara que el fenomen no és nou, la seva intensitat obliga a reforçar les mesures preventives i mantenir-se informat.

Amb aquesta situació, s'espera que els episodis de vent es moderin cap a mitjans de la setmana vinent. Fins aleshores, el Meteocat continuarà oferint actualitzacions per garantir la seguretat de tothom.