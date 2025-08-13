Anunci urgent del Meteocat: 3 comarques en risc per pluges intenses dijous

El Meteocat ha emès un anunci urgent per pluges intenses durant la tarda de dijous. L'avís se centra a la Catalunya Central, amb afectació principal a Bages, Osona i Anoia. La franja crítica comprendrà des de les 14:00 fins a les 20:00 hores locals.
Horari i abast de l'episodi
L'avís estipula possibilitat de superar vint mil·límetres en trenta minuts sota tempestes. La distribució del fenomen serà local, sense generalitzar-se al conjunt del territori català. Fora d'aquestes comarques, el pronòstic manté estabilitat relativa, amb ruixats aïllats poc probables.
El butlletí adverteix d'aparell elèctric, ratxes fortes de vent i possible calamarsa petita. Les precipitacions intenses podrien causar petites crescudes en rieres urbanes. El relleu proper d'Osona afavoriria desenvolupaments verticals, incrementant l'eficiència pluvial de cèl·lules convectives.
Evolució prevista durant la finestra d'avís
Les tardes d'estiu aportaran calor acumulada i humitat, ingredients que afavoreixen convecció efectiva. S'espera màxima intensitat entre primeres hores vespertines i el capvespre. Després de les 20:00, el risc tendiria a disminuir, persistint ruixats residuals puntualment aïllats.
Manresa, Vic i Igualada concentren major probabilitat de xàfecs intensos dins de l'interval assenyalat. Precaució addicional a la C-16, C-17 i C-25, especialment sobre ferms polits. En travessies urbanes, atenció a passos inferiors, reixetes obstruïdes i zones històricament inundables.
Recomanacions generals per a la població
Planifiqueu desplaçaments fora de la franja crítica i consulteu rutes alternatives segures prèviament. Si conduïu, reduïu la velocitat, augmenteu distàncies, enceneu llums i eviteu basses d'aigua. Mai travesseu torrents o rieres encara que semblin calmats, podrien arrossegar vehicles ràpidament.
Assegureu testos, tendals i mobiliari exterior, que podrien caure amb ratxes associades a tempesta. Netegeu canals i embornals per afavorir drenatge i evitar retorns cap a interiors domèstics. Prepareu llanterna, bateries carregades i documentació essencial, per si hi hagués incidències elèctriques puntuals.
Activitats a l'aire lliure i esport
Suspeneu temporalment activitats aquàtiques, camps oberts o cims, davant proximitat clara de llamps. Clubs i organitzadors haurien de comptar amb plans alternatius coberts i protocols d'evacuació ordenada. Muntanyencs i ciclistes han de revisar radars, pronòstics horaris i rutes amb escapatòries segures.
El nivell u combina probabilitat baixa amb llindar susceptible, que podria superar-se puntualment. La matriu integra superació de vint mil·límetres i avaluació d'impacte esperat territorialment localitzat. Meteocat revisarà l'avís si observa canvis en humitat o forçament dinàmic.
Coordinació institucional i atenció d'emergències
Serveis municipals i comarcals mantenen equips preparats per retirar arbres caiguts i senyalitzar incidències. En cas de risc, truqueu al 112, descriviu la situació i seguiu instruccions operatives. Eviteu acostar-vos a barreres tallades o arquetes obertes, respectant sempre els perímetres establerts.
El dijous a la tarda, Bages, Osona i Anoia afrontaran ruixats localment molt intensos. Planifiqueu amb antelació, extremeu precaucions i mantingueu-vos atents a possibles actualitzacions del Meteocat. Amb prudència informada, la ciutadania reduirà riscos i convertirà l'episodi en mera anècdota.