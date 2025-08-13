Logo xcatalunya.cat
Alerta per calor a Catalunya
Adeu a la pluja: El terrible pronòstic del Meteocat per als pròxims dies

Ho han anunciat a través del seu compte oficial de Twitter

Mireia Puig
per Mireia Puig

L'ambient torna a moure's a Catalunya. La setmana canvia de to i també de prioritats. Hi haurà un inici una mica nerviós i un final clarament estable. El cel s'anirà netejant i la temperatura prendrà el comandament.

Fins dijous: ruixats de tarda al Pirineu

Segons la predicció de Meteocat, dijous encara quedaran ruixats i tempestes d'evolució. Es concentraran sobretot al Pirineu i al Prepirineu. El mapa mostra núvols convectius ancorats al relleu i clarianes a la resta.

La causa és un gradient tèrmic suficient per activar la convecció a muntanya. Les brises i les convergències a les valls ajudaran a disparar aquests núvols. Fora d'aquestes zones, el sol manarà amb algun núvol decoratiu a la tarda.

Alerta per altes temperatures a Catalunya
Des de divendres: estabilització i domini de l'anticicló

Divendres canviarà el patró. S'imposarà l'anticicló i la massa d'aire serà més seca en nivells mitjans. Amb menys humitat i subsidència, l'atmosfera tindrà més estabilitat. El mapa del Meteocat ja dibuixa sol gairebé generalitzat. 

Només s'esperen núvols alts sense conseqüències. La visibilitat serà bona. Podria aparèixer calitja lleugera en alçada per intrusió de pols sahariana. Aquest fenomen sol emblanquir el cel a les primeres hores.

Cap de setmana: ascens tèrmic clar i sensació de xafogor

Dissabte i diumenge arribaran amb temperatures a l'alça. La línia ascendent que acompanya el gràfic és el detall clau. Es combinaran la subsidència anticiclònica i l'advecció càlida des del sud. A l'interior de Lleida i la resta de l'interior occidental les màximes podran superar els 35 °C. Al prelitoral es mouran entre 32 i 34 °C.

La humitat augmentarà a la tarda i elevarà la sensació tèrmica. Al litoral, les brises marines suavitzaran les màximes. Així i tot, les nits seran tropicals a àrees de Barcelona, Maresme, Baix Llobregat i Costa Daurada. Les mínimes difícilment baixaran de 22–24 °C. El descans pot ressentir-se, sobretot en habitatges mal ventilats.

Per què es concentra la calor a l'interior?

El repartiment tèrmic té explicació. Lluny del mar, l'aire recorre superfícies molt seques i s'escalfa amb rapidesa. La subsidència de l'anticicló afegeix compressió i guanya alguns graus més. Sense influència marina, les nits refreden poc.

Al prelitoral apareix sovint l'escalfament advectiu. Quan bufa ponent o sud-oest a les hores centrals, el termòmetre puja amb força. Al litoral, el mar modera el dia, però manté el vapor d'aigua. Aquesta aportació dispara la xafogor i augmenta la sensació tèrmica respecte a la temperatura real.

Cel blau amb el sol brillant a través dels núvols.
Precipitacions residuals, cada cop més anecdòtiques

Després dels ruixats de dijous al Pirineu, el Meteocat no preveu pluges rellevants per al cap de setmana. Podran créixer nuvolets d'evolució sobre els cims a les hores més càlides de dissabte. Tindran bases altes i poc desenvolupament pel capping tèrmic. A la costa es podrien veure núvols baixos a la matinada per una inversió feble. Es trencaran ràpidament amb la insolació.

