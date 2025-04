Anunci urgent del Meteocat: 8 comarques en risc per pluja intensa

per Iker Silvosa

Catalunya es troba en plena primavera, una estació coneguda pel seu clima canviant, on dies de sol radiant poden donar pas a situacions meteorològiques complexes en qüestió d'hores. Precisament, aquesta dinàmica està generant preocupació a causa d'un avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que afecta directament diverses comarques del territori català.

Comarques en el punt de mira

El Meteocat ha activat un avís de situació meteorològica de perill a causa de la previsió de pluges intenses. En concret, les comarques afectades són Segrià, Noguera, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Priorat, Conca de Barberà i Segarra. Aquestes regions han estat assenyalades com a àrees susceptibles de rebre precipitacions que podrien superar els 20 mm en tan sols 30 minuts, una quantitat considerable capaç de generar problemes locals com inundacions o acumulacions d'aigua en vies públiques.

| NUPEC

El fenomen previst pels experts no consisteix únicament en pluges abundants, sinó també en ruixats intensos acompanyats d'activitat tempestuosa. És possible que, puntualment, aquests episodis meteorològics vinguin acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent. Aquests detalls incrementen la necessitat que els habitants de les zones esmentades prestin especial atenció a les actualitzacions del pronòstic, ja que la combinació de pluja intensa, vent i calamarsa podria complicar notablement les condicions en la via pública i en infraestructures més vulnerables.

Quan i com es manifestarà aquesta situació?

El període assenyalat per Meteocat per a aquesta situació meteorològica de risc abasta des de les 14:00 fins a les 20:00 hores del dissabte 19 d'abril. La distribució del fenomen dins de les àrees afectades serà local, és a dir, no necessàriament totes les localitats de les comarques esmentades patiran amb la mateixa intensitat les precipitacions. La tempesta podria ser especialment intensa en certs punts específics, cosa que fa encara més crucial seguir les recomanacions dels serveis meteorològics.

El nivell màxim de perill assenyalat pel Meteocat en aquesta ocasió és d'1 sobre 6. Això significa que, tot i que l'alerta no és de les més altes possibles, sí que requereix certa precaució a causa de la velocitat amb què podrien acumular-se grans quantitats d'aigua. El risc associat a aquest nivell sol incloure problemes puntuals en la mobilitat, possibles crescudes sobtades de rieres o torrents, i afectacions menors en vies urbanes i rurals.

Davant aquesta previsió meteorològica, els experts recomanen estar atents a les actualitzacions del pronòstic meteorològic oficial i prendre precaucions bàsiques com evitar desplaçaments innecessaris durant les hores de major risc, mantenir nets embornals i canalitzacions per facilitar el drenatge de l'aigua i extremar la precaució en la conducció.