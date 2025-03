Gir de 180 graus amb les pluges a partir de la matinada

per Mireia Puig

Els plans per gaudir d'un diumenge tranquil a Catalunya podrien veure's seriosament alterats per un inesperat gir meteorològic. Les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indiquen un canvi radical en el panorama climàtic previst per a aquest diumenge. Si bé tot apuntava inicialment a un dia força tranquil, la situació ha donat un tomb complet.

Matinada sota alerta: intenses pluges en camí

La situació ha canviat substancialment durant les últimes hores, obligant el Servei Meteorològic a emetre una actualització urgent dels avisos meteorològics. Segons els últims mapes proporcionats, des de la matinada i fins a primeres hores del matí de diumenge s'esperen pluges intenses, que podrien superar fàcilment els 20 mil·límetres en tan sols 30 minuts, generant condicions potencialment adverses.

L'advertència llançada pel SMC situa l'alerta amb un nivell de perill de 3 sobre 6, catalogat com a "perill alt" en bona part del territori català. Les zones més afectades inicialment seran les comarques situades al litoral i prelitoral central, així com en bona part de l'interior de Girona i Barcelona.

| ACN

A més, aquestes precipitacions podrien venir acompanyades de tempestes i ràfegues fortes de vent que incrementaran encara més la sensació de temporal, generant incomoditats importants per a aquells que hagin de desplaçar-se durant aquestes hores.

Canvi d'escenari: concentrat al sud pel matí

La previsió meteorològica actualitzada assenyala que, després d'aquest episodi inicial intens, a partir de les primeres hores de diumenge el front plujós es desplaçarà cap al nord del territori català, concentrant-se especialment en comarques com l'Alt Penedès o la Cerdanya, que seguiran sota avís meteorològic fins passat el migdia.

Per contra, les zones del nord i centre del país, que hauran registrat les pluges més intenses durant la matinada, aniran recuperant paulatinament la calma a mesura que avanci el matí. Això no significa una desaparició immediata de la pluja, però sí una reducció considerable en la intensitat de les precipitacions.

A què es deu aquest sobtat canvi?

Aquest brusc canvi en les condicions meteorològiques s'explica per l'entrada d'un front fred que interactua amb la massa d'aire càlid que estava instal·lada sobre Catalunya des de fa diversos dies. La combinació entre aquestes dues masses d'aire és la causant de la inestabilitat atmosfèrica, produint intenses tempestes, llamps i ratxes de vent de certa violència en algunes zones.

Recomanacions pràctiques davant aquesta situació meteorològica

Davant aquest sobtat gir del temps, les autoritats recomanen especial prudència a aquells que hagin de realitzar desplaçaments en cotxe durant la matinada i primera hora de diumenge. És fonamental reduir la velocitat, mantenir la distància de seguretat i prestar atenció a possibles acumulacions d'aigua a la calçada.

| Andrei de Pexels

També es recomana revisar prèviament els embornals i canalitzacions per evitar inundacions en baixos i soterranis, especialment en aquelles localitats més exposades a les pluges torrencials.

Finalment, es recomana romandre atents a l'evolució de les previsions meteorològiques a través dels canals oficials, ja que la situació pot canviar en qualsevol moment, modificant novament els escenaris previstos.