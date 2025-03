Es complica la situació del vent en 5 comarques: Avís urgent del Meteocat

per Mireia Puig

Les condicions meteorològiques a Catalunya presenten canvis importants que requereixen atenció especial durant aquest cap de setmana. Un recent avís del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) posa en alerta diverses zones a causa de la intensificació de certs fenòmens meteorològics. Davant d'aquesta situació, és important entendre clarament quines són les àrees afectades, quina magnitud tindrà el fenomen i com preparar-se de manera efectiva.

Situació meteorològica preocupant

L'avís emès per Meteocat destaca un increment notable en la velocitat del vent, específicament des de dissabte al matí fins a les primeres hores de diumenge. Segons les dades ofertes, existeix una alta probabilitat que les ratxes superin els 25 metres per segon, un nivell significatiu que podria ocasionar dificultats importants, especialment en zones elevades.

Les comarques afectades principalment són aquelles ubicades al nord del territori català, especialment en àrees muntanyoses, on el vent pot adquirir força addicional a causa de la topografia. En concret, l'avís afecta amb un nivell de perill màxim de 3 sobre 6 a les comarques del Ripollès, Pallars Sobirà, Cerdanya, Vall d'Aran i Alta Ribagorça.

| Avanti_photo, Pexels, Voicu Oara

En aquestes zones, el vent no només assolirà velocitats altes, sinó que també pot provocar fenòmens com el torb, una combinació de vent fort i neu que redueix dràsticament la visibilitat, complicant considerablement els desplaçaments.

Com interpretar l'avís del Meteocat?

Aquest avís significa que les condicions meteorològiques esperades poden generar situacions de risc potencial per a persones i béns materials. El nivell 3 sobre 6 implica precaució davant possibles danys en estructures lleugeres, branques que podrien desprendre's i dificultats per mantenir l'estabilitat durant desplaçaments en carretera o a peu.

A més, la possibilitat de fenòmens com el torb incrementa la importància de l'avís, atès que aquesta condició meteorològica afecta de forma especialment severa la visibilitat en carretera. Qui tingui previst desplaçar-se per aquestes zones ha d'extremar les precaucions, considerant la possibilitat d'ajornar viatges no essencials fins que la situació millori.

Consells pràctics davant l'alerta per vent

Davant d'aquesta situació, Meteocat recomana assegurar tots els objectes susceptibles de ser desplaçats pel vent en balcons, terrasses i jardins, així com evitar activitats a l'aire lliure que puguin veure's afectades per fortes ratxes. També és clau mantenir-se informat mitjançant els canals oficials del Servei Meteorològic i Protecció Civil.

| Andrew1Norton, Getty Images

Si és necessari desplaçar-se per carretera a les comarques esmentades, es recomana reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i portar sempre el telèfon mòbil carregat, a més de consultar prèviament l'estat de les vies i possibles restriccions de trànsit.

L'episodi meteorològic previst no hauria d'estendre's més enllà de la matinada de diumenge, però mentre duri, la prudència serà fonamental per evitar incidents. Les autoritats estaran atentes al desenvolupament del fenomen i actualitzaran la informació regularment.