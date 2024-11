Allisada de Sílvia Orriols a Salvador Illa: 'Quin paper...?'

per Rubèn Novoa

Sílvia Orriols ha protagonitzat avui una enèrgica intervenció al Ple del Parlament, centrada en la defensa dels drets de Catalunya a Europa. La líder d’Aliança Catalana ha dirigit una pregunta contundent al president Salvador Illa, exigint explicacions sobre les actuacions del Govern per garantir la representació dels Mossos d'Esquadra a l'Europol i aconseguir veu pròpia en el Pacte Europeu sobre Migració i Asil.

"Europa ens ignora, però ens imposa polítiques destructives"

Orriols ha denunciat que les institucions europees menyspreen el català, deixen sense representació orgànica els cossos policials catalans i imposen polítiques que, segons ella, afavoreixen la substitució cultural i demogràfica de Catalunya. "No ens volen escoltar ni traduir, però ens imposen polítiques forassenyades que ens debiliten i atueixen com a poble", ha etzibat des del faristol.

La diputada ha criticat durament el Govern socialista, afirmant que Salvador Illa percep Catalunya com una mera comunitat autònoma i que actua al servei dels interessos de Madrid. "Quin paper pensa jugar Catalunya a Europa, president? I en quina llengua?", ha preguntat amb fermesa, denunciant la manca d’acció real per part del Govern.

Illa es defensa amb poc èxit

En resposta, Illa ha destacat el seu recent viatge a Brussel·les, durant el qual assegura haver fet servir el català en el Comitè de les Regions. Tot i això, el president ha reconegut que aconseguir l’oficialitat del català a la Unió Europea és un procés complex. "No és senzill, però crec que ens en sortirem", ha declarat.

Orriols, però, no ha quedat satisfeta amb la resposta i ha replicat amb contundència: "No es tracta de felicitar-lo perquè ha fet servir el català una vegada; és el seu deure. El que s’ha de retreure és cada renúncia que vostè fa als drets dels catalans."

La legislatura del "bloc del 155"

La diputada d’Aliança Catalana ha aprofitat la seva intervenció per qualificar aquesta legislatura com la del "bloc del 155", acusant el Govern del PSC d’abandonar els interessos nacionals en favor de la seva submissió a l’Estat espanyol. Orriols ha reivindicat que el seu partit es mantindrà ferm al Parlament per defensar els drets dels catalans, malgrat l’actitud del Govern.

“Aliança Catalana continuarà al peu del canó per defensar Catalunya, passi el que passi. Som aquí per encapçalar aquesta lluita per la llengua, la sobirania i els interessos dels nostres ciutadans”, ha conclòs.

Un missatge clar: ni submissió ni renúncies

Amb aquesta intervenció, Sílvia Orriols reforça el discurs d’Aliança Catalana com l’única força disposada a plantar cara a les renúncies del Govern. La seva crítica no només qüestiona la gestió d’Illa, sinó que posa al centre del debat la necessitat d’una acció política decidida per fer valer els drets de Catalunya a Europa.