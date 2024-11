SONDEIG 25/11: Descens dels Comuns que, amb la CUP, quedarien fora del Parlament

per Pol Nadal

Continuem analitzant l'actualitat i avui volem compartir amb vosaltres un sondeig nou. Novament, la informació la aporta el sociòleg Sergi288. Contràriament al que pensen molts usuaris de Twitter, la font és plenament solvent. Només cal veure les seves últimes enquestes i comparar-les amb els resultats de les eleccions autonòmiques de Galícia, el País Basc i Catalunya. A més de les del Parlament Europeu. Els seus errors van ser mínims.

No és intenció d‟aquest mitjà influir en el sentit del vot a partir d'aquestes enquestes. Només compartir la informació que aporta aquest usuari. Encara més, hem publicat enquestes que donaven pocs escons a alguns partits i ara els donen més representació. I viceversa. Altres partits que abans tenien més suports i que ara caurien en intenció de vot.

El sondeig conclou que la participació seria del 66%. El guanyador seria el PSC, amb 36-38 diputats i el 24,2% dels vots. Junts per Catalunya tindria 30-32 diputats i el 20,1% dels vots. El tercer partit amb més suport seria VOX, amb 24-26 diputats i el 16,6%.

ERC cau fins a la quarta posició, però modera la caiguda respecte a altres sondejos. Els autonomistes tindrien entre 18-20 diputats i el 12% dels vots. A continuació apareix Aliança Catalana, que frega els dos dígits, però no els consolida. Els independentistes tindrien entre 9 i 10 diputats i el 8,2% dels vots.

Després apareix el PP, que perd força respecte de les eleccions actuals. El centre dreta espanyolista tindria entre 7 i 8 diputats i 6,3% dels vots. Podem, amb 4-5 diputats i el 4,1% dels vots menja terreny als Comuns. Precisament aquests no tindrien representació i aconseguirien el 2,2% dels vots. CUP puja en intenció de vot (2,2%), però seguiria sense entrar a la Cambra. SALF tampoc no tindria representació.

| ACN

Comparació amb el sondeig de 19 de novembre

Els resultats no s'allunyen gaire del sondeig del 19 de novembre. Tot i això, en aquest anterior, Comuns sí que entrava amb 3 diputats. Tothom per Barcelona. Ara aquests es convertirien en un partit extraparlamentari. Igual que la CUP.

Aliança Catalana perd força respecte aquest sondeig. Els partits més votats, PSC i Junts per Catalunya pugen lleugerament. Igual que ERC, que també puja una mica al sondeig del 25 de novembre respecte del sondeig del 19 de novembre.

SALF continua sent una força que no aconseguiria entrar al Parlament. El partit d'Alvise Pérez seria una força residual i no aconseguiria prendre els vots de VOX. Els seus votants encara prefereixen la marca principal abans que la marca nova.

Resultat actual

A les presents eleccions, el PSC va ser el partit guanyador amb 42 diputats. Després va quedar Junts per Catalunya, amb 35 diputats. ERC va quedar en tercera posició, amb 20 diputats. El PP va aconseguir 15 escons. VOX 11 diputats. Comuns 6. CUP 2. I va tancar la llista Aliança Catalana de Sílvia Orriols, amb 2 diputats.