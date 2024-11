Allisada d'Orriols a l'establishment pel desprestigi institucional al Parlament

Durant la sessió d'avui al Parlament, la diputada de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha carregat contra el que considera la pèrdua de credibilitat de les institucions catalanes. En una intervenció contundent, Orriols ha exposat una sèrie de contradiccions que, al seu parer, demostren que el poble català desconfia dels seus governants.

Ha assenyalat que “els referèndums vinculants passen a ser simbòlics, els processistes investeixen espanyolistes i fins i tot els feministes defensen que els cabells de les dones són pecat”. Amb aquestes paraules, Orriols ha criticat l’allunyament de les institucions respecte als valors fundacionals de Catalunya, i ha plantejat una pregunta al president de la Generalitat sobre com pensa revertir aquest “descrèdit i desprestigi” institucional.

La resposta del president, que ha intentat defensar el paper de Catalunya com a “motor econòmic d’Europa”, no ha convençut la diputada. Orriols ha contraatacat recordant que el seu càrrec com a batllessa de Ripoll és fruit de la voluntat popular i ha denunciat que altres partits, amb el pretext d’“antifeixisme”, fan “cordons sanitaris” contra formacions com Aliança Catalana que compten amb el suport ciutadà. Aquesta afirmació ha posat en relleu la queixa d’Aliança Catalana sobre els pactes d’altres grups polítics per limitar la seva influència.

| Parlament

“Catalunya no és un Estat, però és qui té més immigració d’Europa”

En la seva segona intervenció, Orriols ha criticat la “tercemundització” dels serveis públics catalans, tal com, segons ha afirmat, demostren els informes de la Sindicatura de Greuges. Ha qualificat de "col·lapsada" la sanitat pública i ha lamentat que “persones que fa dècades que cotitzen han d'esperar anys per ser operades, mentre immigrants que s’empadronen fraudulentament tenen accés immediat al sistema sanitari”.

A més, ha assenyalat que la consellera de Sanitat pretén derivar els infants directament a urgències en comptes de mantenir un servei pediàtric digne, fet que, segons Orriols, és una “despesa innecessària”.

Orriols també ha posat el focus sobre el problema de la seguretat ciutadana, esmentant un “augment del 133% de queixes” relacionades amb la inseguretat, mentre acusa el govern de parlar de “sensacions i percepcions”.

Ha afirmat que el model de gestió del govern actual, en què immigrants il·legals accedeixen a habitatge protegit abans que els autòctons, no fa sinó incrementar “l’incivisme i la conflictivitat”. Finalment, ha qualificat de “perillós” el creixement d’ideologies com el salafisme, alertant sobre el risc d’inseguretat i de desconfiança en les institucions.

Orriols ha finalitzat amb una afirmació contundent, remarcant que la Sindicatura de Greuges sembla més una “eina del govern marroquí per exigir privilegis” que no una institució dedicada a defensar els drets dels catalans. En aquest sentit, ha reivindicat que Aliança Catalana continuarà defensant aquests drets malgrat les “cartes, denúncies i sancions” que puguin arribar.

Amb aquestes intervencions, Orriols manté el seu estil directe i polèmic al Parlament, posant de manifest el que considera una crisi de confiança entre les institucions i la ciutadania, així com la seva preocupació per l’impacte de les polítiques migratòries i de seguretat a Catalunya.