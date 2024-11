Aliança Catalana alerta del col·lapse del sistema educatiu català: 'Insostenible'

per Rubèn Novoa

Durant una roda de premsa al Parlament de Catalunya, Rosa Maria Soberana, diputada d'Aliança Catalana, i Robert Masip, vicepresident de la comarcal del Segrià del mateix partit, han exposat la seva preocupació sobre el col·lapse del sistema educatiu català.

Amb dades que mostren una crisi creixent i alarmant en termes d'abandonament escolar i desmotivació docent, Aliança Catalana ha volgut posar de manifest els problemes que amenacen la qualitat educativa a Catalunya, apuntant tant a la gestió actual com a la deixadesa heretada de governs anteriors.

Una situació insostenible: l'abandonament escolar i la desmotivació docent

Durant la intervenció, Soberana ha destacat que un de cada tres docents a Catalunya es planteja abandonar la professió a causa de les condicions laborals i la falta de suport institucional. Aquesta xifra augmenta fins al 50% en comarques del Pirineu, on els docents es troben amb condicions encara més adverses.

A més, ha assenyalat que l'abandonament escolar a Catalunya és del 14,8%, una de les taxes més altes d'Europa. "No podem acceptar que gairebé un de cada set estudiants decideixi deixar els estudis", ha afirmat, remarcant el perill que aquest fet suposa per a la continuïtat del sistema educatiu i, en última instància, per al futur del país.

Mesures "irrisòries" del Govern: més educadors per trucar als estudiants

Robert Masip ha qualificat de "clarament insuficients" les mesures proposades pel Govern, en referència a la recent proposta del secretari d’Educació i Formació Professional, Francesc Roca, de contractar 52 educadors socials per trucar a gairebé 8.000 estudiants no inscrits al registre oficial d'alumnes.

Masip ha criticat aquesta iniciativa com una resposta inadequada i poc seriosa, afirmant que "una mesura d'aquest tipus no respon a la magnitud del problema". En canvi, ha suggerit que sigui la policia local qui es faci càrrec de localitzar els estudiants que no assisteixen a classe, donant part a les autoritats pertinents.

La immigració i l'impacte en el sistema educatiu

Un altre punt clau exposat en la roda de premsa ha estat l'impacte de la immigració massiva sobre el sistema educatiu. Segons Soberana i Masip, l'arribada d'alumnes procedents de països amb valors culturals diferents i amb un coneixement limitat del català suposa una càrrega addicional per als mestres i professors, que han de dedicar recursos i temps a adaptar-se a aquests nous estudiants, sovint en detriment del nivell general d'ensenyament. Masip ha defensat una "moratòria en immigració" fins que el sistema educatiu es pugui adaptar millor a les necessitats dels alumnes catalans.

La proposta d'Aliança Catalana: compromís amb la qualitat educativa

Aliança Catalana ha aprofitat per plantejar les seves pròpies mesures per revertir la crisi educativa. Entre elles, destaca la proposta de vincular totes les ajudes socials i rendes garantides a la realització d'hores de servei comunitari, amb l'objectiu de fomentar la cultura de l'esforç. "Les ajudes no poden ser de franc ni indefinides; cal promoure una cultura de l'esforç i el treball", ha remarcat Soberana.

Finalment, el partit ha fet una crida a la transparència, exigint al Govern que faci públics els criteris d'adjudicació de les ajudes socials i educatives. "Els contribuents tenen dret a saber a on van a parar els seus diners", ha insistit, deixant clar que Aliança Catalana està compromesa a defensar una educació de qualitat i uns serveis socials que valorin i respectin l'esforç de la ciutadania.

Amb aquesta roda de premsa, Aliança Catalana posa en relleu una crisi que, segons afirmen, amenaça el futur de l'educació a Catalunya i fa una crida a una reforma profunda que prioritzi les necessitats reals dels estudiants i docents catalans.