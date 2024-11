Denuncia un restaurant i no triguen a contestar-lo amb catalanofòbia

Cada cop són més freqüents els casos de catalanofòbia a Catalunya, especialment en l'àmbit dels establiments i negocis. Molts ciutadans denuncien la manca d'opcions en llengua catalana i la poca disponibilitat de productes etiquetats en aquest idioma.

L'absència del català a l'atenció al client i a la cartelleria ha esdevingut un motiu de controvèrsia i reclamació constant. Arran d'aquesta situació, augmenten les queixes i les denúncies de ciutadans que busquen que es respecti la llengua catalana al seu entorn.

No obstant això, aquest tipus de reivindicacions solen rebre moltes respostes negatives o fins i tot també despectives, cosa que incrementa la percepció de catalanofòbia a la societat. Aquest fenomen, denunciat a xarxes socials i mitjans de comunicació, reflecteix una tensió lingüística a Catalunya.

| Pexels

Un cas recent amb una reacció irrespectuosa

Un exemple d'aquesta situació el va viure l'usuari de X (Twitter) "Professor Ehrbar", que va denunciar públicament a un restaurant al Poblenou, 4 Ramen Wenzhou, per incomplir la normativa lingüística. Segons va expressar a la seva piulada, l'establiment únicament ofereix les seves cartes i comunicacions en anglès i castellà, ignorant completament la llengua catalana.

Davant d'aquesta realitat, l'usuari va decidir presentar una denúncia a l'oficina de consum perquè prenguessin cartes a l'assumpte. “Normalitzem el català”, va concloure l'usuari al seu tuit, instant a una presència més gran de la llengua catalana als comerços. La reacció al tuit no es va fer esperar i alguns usuaris van respondre de manera despectiva, interpretant la denúncia com una queixa innecessària.

Entre els comentaris, un en particular va cridar l'atenció pel to catalanòfob: “Doncs ves a menjar calçots”. Aquesta frase, aparentment simple, reflecteix un rebuig cap a l'ús del català i menysté el reclam de l'usuari per la major visibilitat de la llengua en l'àmbit públic.

Aquest tipus de respostes posa de manifest com el tema lingüístic a Catalunya continua sent un focus de divisió. Per a alguns, la defensa del català és una reivindicació legítima per preservar una llengua minoritària al seu propi territori.

Per altres, és una imposició innecessària o una exageració. En aquest cas, la resposta que va rebre el denunciant no només mostra una manca d'empatia. Sinó que també reflecteix una actitud de menyspreu cap al català i cap als qui intenten protegir-lo.

Unes mesures insuficients

Les autoritats catalanes han promogut en els darrers anys diverses lleis per garantir la presència del català a la vida pública. Tot i això, la manca de control i sancions eficaces fan que molts establiments no compleixin aquestes normatives.

Això, alhora, alimenta les tensions i provoca reaccions com la d'aquest usuari, que es va sentir obligat a denunciar el restaurant. Els comentaris catalanòfobs a les xarxes socials són una realitat que afecta molts ciutadans que intenten defensar la seva identitat lingüística.

Lluny de ser una qüestió aïllada, és un problema recurrent que, en lloc de solucionar-se, sembla guanyar protagonisme. Aquest cas evidencia la manca d'enteniment i respecte per la diversitat lingüística a tota Catalunya i com les diferents reivindicacions per l'ús del català poden provocar respostes hostils.