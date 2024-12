Aliança Catalana eleva el to i provoca la indignació de Junts

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) ha viscut aquest dimarts un episodi tens protagonitzat per Rosa Maria Soberana, diputada d’Aliança Catalana. Durant la seva intervenció, centrada en la defensa dels petits agricultors i ramaders, Soberana s’ha estès més enllà del temps assignat, cosa que ha desencadenat la queixa immediata de Jeannine Abella, diputada de Junts.

El moment culminant ha arribat quan Abella ha exigit al president de la Comissió, Joaquim Paladella (PSC), que ajustés els temps de paraula. La resposta de Paladella, però, ha deixat Junts fora de joc: “Aquesta presidència no tallarà discursos per interessos polítics. És millor escoltar i deixar que sigui la gent qui jutgi.”

En aquest sentit, la voluntat d'Abella recorda els discursos del president del Parlament, Josep Rull, que tallava constanment els discursos de Sílvia Orriols, des del faristol. L'objectiu és el mateix: silenciar un discurs polític que incomoda i que cada vegada convenç més catalans i catalanes.

En aquest cas, la intervenció del PSC ha estat encertada. Paladella ha deixat parlar Rosa Maria Soberana perquè expliqués el seu posicionament polític, legítim. Potser Josep Rull n'hauria d'aprendre.

Soberana, amb un discurs contundent, havia denunciat la manca de suport real al món rural i havia exigit mesures concretes com la simplificació de requisits administratius i la bonificació de les quotes agràries. Les seves paraules: "La nostra fi és la vostra fam. Salvem la pagesia", han arrencat la protesta d'Abella posant el focus en els segons de més.

| Parlament

Crítiques al centralisme polític

La diputada d’Aliança Catalana ha aprofitat el seu torn per carregar contra el que considera “una visió centralista que oblida les necessitats del món rural”. Ha reclamat inversions estructurals en infraestructures agràries i polítiques que protegeixin el sector primari, sovint ignorat en favor de l’àrea metropolitana.

Aquest enfrontament és un reflex més del clima tens que viu el Parlament, amb Aliança Catalana utilitzant cada escenari per marcar distàncies amb la resta de partits, que sovint es mostren incòmodes amb les seves intervencions.



La política catalana no només es juga als grans plenaris, sinó també a les comissions, on Rosa Maria Soberana ha fet valer avui la seva veu. Al Parlament d'aquesta XV Legislatura, el debat no només és de fons, sinó també de formes. Però, com ha recordat el president Paladella, “la gent escolta i jutja.”